Final do Brasileirão Feminino já tem 38 mil ingressos vendidos; veja como comprar

RESUMO | Os ingressos para a grande final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians, que acontece neste sábado às 16h30 no MorumBis, já superam a marca de 25 mil vendidos, esgotando setores e prometendo quebrar recordes de público da competição.

O futebol feminino brasileiro viverá mais um momento de apoteose de público e rivalidade neste final de semana. A grande decisão do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians acontece neste sábado, às 16h30 (de horário de Brasília), no MorumBis. A alta procura por bilhetes já transformou o confronto no evento de maior apelo de público da atual edição do torneio.

A carga de ingressos comercializados com valores populares — variando entre R$ 20 e R$ 40 a inteira, com vendas abertas via SPFC Ticket e acesso por reconhecimento facial — já atingiu a marca de 38 mil torcedores garantidos. O volume superou com folga os 21.451 pagantes registrados no jogo de ida da final, disputado na Neo Química Arena.

Setores esgotados e a busca pelo recorde

A alta demanda fez com que a cadeira térrea leste e a cadeira térrea oeste do MorumBis tivessem seus ingressos totalmente esgotados, enquanto a arquibancada norte restringe as compras remanescentes apenas à modalidade de meia-entrada.

Apesar da forte mobilização tricolor, o recorde absoluto de público do futebol feminino de clubes no Brasil permanece com a marca de 44.136 pagantes, estabelecida na final do Brasileirão de 2024, quando o Corinthians levantou a taça na Neo Química Arena justamente em clássico contra o próprio São Paulo.

A vantagem no gramado e o regulamentou da decisão

Dentro das quatro linhas, As Soberanas entram em campo com a vantagem construída após vencerem o jogo de ida por 2 a 1. Com o resultado, o São Paulo garante o título inédito do Brasileirão Feminino com um simples empate.

Do outro lado, as "Brabas" do Corinthians precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Caso o time alvinegro venença partida por exatamente um gol de saldo, a decisão do campeonato será definida na cobrança de penalidades máximas.

Confira os ingressos ainda disponíveis para a decisão no MorumBis

Com diversos setores já esgotados — como as cadeiras térreas leste e oeste —, o torcedor que deseja garantir presença na grande final do Brasileirão Feminino ainda conta com opções de bilhetes em diferentes áreas do estádio. Os preços mantêm o caráter popular, variando entre R$ 10,00 e R$ 40,00, com modalidades de inteira, meia-entrada regular e a meia-entrada especial concedida pela Lei nº 18.159 (destinada a crianças de 2 a 12 anos e idosos acima de 60 anos).

Abaixo estão detalhados os setores, tipos de ingressos e valores atualizados disponíveis para compra:

Arquibancada Oeste II Ouro Branco:

Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Meia (Lei nº 18.159 - crianças de 2 a 12 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 10,00

Arquibancada Oeste Ouro Branco:

Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Meia (Lei nº 18.159 - crianças de 2 a 12 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 10,00

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco:

Inteira: R$ 40,00

Meia-entrada (Especial): R$ 20,00

Meia Especial (Lei nº 18.159 - crianças de 2 a 12 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 20,00

Cadeira Superior Sul Diamante Negro:

Sul Premium Inteira: R$ 30,00

Sul Premium Meia: R$ 15,00

Sul Premium Meia (Lei nº 18.159 - crianças de 2 a 12 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 15,00

As vendas continuam abertas pela plataforma oficial SPFC Ticket, lembrando que o acesso ao MorumBis exige o cadastramento prévio por reconhecimento facial.

Janela de transferências do futebol feminino ultrapassa R$ 145 milhões

O mercado global de transferências do futebol feminino atingiu um patamar inédito e histórico neste meio de ano, impulsionado por um salto expressivo na injeção de capital e na movimentação de atletas profissionais. De acordo com o relatório mais recente publicado pela Fifa, o montante investido no setor superou a marca de 28,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 145,6 milhões), valor que representa mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior.

Embora clubes da Inglaterra tenham liderado os investimentos absolutos no mercado internacional com US$ 8 milhões injetados (cerca de R$ 41,7 milhões) — seguidos por Espanha (US$ 6,6 milhões / cerca de R$ 33,6 milhões), Alemanha (US$ 4,9 milhões / cerca de R$ 24,9 milhões), Estados Unidos (US$ 2,9 milhões / cerca de R$ 14,7 milhões) e Itália (US$ 2,1 milhões / cerca de R$ 10,7 milhões) —, o Brasil destacou-se de maneira contundente como um polo exportador de talentos de altíssimo valor.

O protagonismo brasileiro e as negociações históricas

O Brasil registrou a 35ª posição no ranking global de investimentos diretos, com gastos de 39,9 mil dólares (cerca de R$ 203 mil) distribuídos em 11 contratações. No entanto, o grande trunfo nacional esteve na balança comercial de saídas: os clubes brasileiros realizaram 20 vendas de jogadoras, faturando um total de 748 mil dólares (aproximadamente R$ 3,8 milhões), o que representou um crescimento de 5,3% nas transferências de saída em relação ao ciclo anterior.

Esse momento de valorização do celeiro brasileiro teve como grandes símbolos negociações de peso internacional:

Leticia Teles: Vendida pelo Corinthians ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, por cerca de 700 mil dólares (aproximadamente R$ 3,5 milhões), a atacante cravou seu nome na história ao registrar a maior venda de todos os tempos do clube alvinegro e a segunda maior transação do futebol feminino brasileiro.

Vendida pelo Corinthians ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, por cerca de 700 mil dólares (aproximadamente R$ 3,5 milhões), a atacante cravou seu nome na história ao registrar a maior venda de todos os tempos do clube alvinegro e a segunda maior transação do futebol feminino brasileiro. Kerolin: A principal estrela da Seleção Brasileira protagonizou uma transferência monumental ao assinar com o Barcelona por quatro temporadas (vínculo até o final de 2030) após defender o Manchester City. Fechado por estimados 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões), o negócio estabeleceu uma tríplice marca histórica: maior venda do Manchester City feminino, compra mais cara da história do Barcelona na modalidade e a maior transferência de uma atleta brasileira de todos os tempos.

Expansão global e profissionalização da modalidade

Em termos quantitativos, a Fifa contabilizou a transferência internacional de 1.406 jogadoras profissionais, estabelecendo um recorde de movimentações que supera em 19,2% a marca anterior.

Especialistas e gestores apontam que o crescimento exponencial da modalidade reflete a consolidação do esporte não mais como uma promessa de potencial, mas como uma classe consistente de negócios. Com a entrada massiva de marcas globais, novos patrocinadores e um público diversificado, o grande desafio para o ecossistema nacional e internacional agora reside em transformar essa alta receita em estruturas perenes, fortalecendo os clubes na formação, retenção e valorização de seus principais talentos técnicos.

Quando e onde será disputada a final do Brasileirão Feminino?

A partida decisiva entre São Paulo e Corinthians ocorre neste sábado, 3, às 16h30, no Estádio do MorumBis.

Quantos ingressos já foram vendidos para a decisão?

O clube já contabiliza mais de 25 mil ingressos comercializados, esgotando setores como as cadeiras térreas leste e oeste.

Qual foi o resultado do jogo de ida da final?

O São Paulo venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e joga pelo empate para conquistar o título.