PF realiza busca e apreensão em SP e DF contra suspeitos de ameaçar Embaixada e consulados dos EUA

A Polícia Federal (PF) cumpriu na tarde desta sexta-feira, 2, dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para apurar o suposto planejamento de "atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA no Brasil", de acordo com a corporação.

Os Estados Unidos anunciaram na véspera que suspenderiam as atividades consulares no Brasil em razão de preocupações com a segurança, o que foi seguido pela Austrália. Como a EXAME noticiou, as autoridades brasileiras sabiam do movimento e já estavam investigando possíveis riscos.

"Trata-se de ação preventiva adotada em investigação sigilosa conduzida pela Polícia Federal e fruto da cooperação permanente com agências de inteligência estrangeiras", diz a nota da PF.

"As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias", conclui o documento.