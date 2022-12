Emiliano Martinez é eleito o goleiro da Copa do Mundo e recebe prêmio em tom de provocação

A final da Copa do Mundo no Catar, disputada entre França e Argentina, fez história. Com a vitória dos argentinos nos pênaltis, no entanto, um nome se destacou dos demais: o de Emiliano Martinez, responsável por pegar dois dos chutes a gol na última etapa da partida.

Ainda que Lionel Messi tenha fechado seu último jogo do campeonato em grande estilo — se tornou o craque da Copa pela segunda vez e levou o título para casa após 36 anos —, a Taça Jules Rimet voltou para o solo argentino também por causa da atuação de Martinez, que teve um desempenho ímpar no mundial.

Dono de uma vitória histórica para seu país, Martinez teve seu esforço reconhecido: foi premiado como goleiro da Copa. E comemorou a conquista de uma maneira bem inusitada.

Vitória com tom provocativo

Ainda que tenha conquistado o título de melhor goleiro, o jogador mostrou que o tom "provocativo" foi além do pódio. A cada defesa, Martinez fazia uma dança ou outro gesto provocativo para desequilibrar os outros atletas. E assim que pegou o troféu, fez um gesto obsceno com o objeto.

A ação virou "meme" na internet, comentada por diversos internautas.

Esse goleiro é meio doido kkkkk pic.twitter.com/P6EpIZV61t — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) December 18, 2022

o goleiro da argentina depois de ganhar a luva de ouro KKKKKKK pic.twitter.com/Je9Tlc2UrM — paiva (@paiva) December 18, 2022

Goleiro tem que ser: Feio

Maluco

Retardado

Ou

Com tatuagem no pescoço. https://t.co/7cOFbDppqw — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 𝔻 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕠 Ⓟ🧀⚔️ 🇧🇷 (@dfranco50) December 18, 2022

Goleiro tem que ser: Feio

Maluco

Retardado

Ou

Com tatuagem no pescoço. https://t.co/7cOFbDppqw — 𝕍𝕚𝕔𝕥𝕠𝕣 𝔻 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕠 Ⓟ🧀⚔️ 🇧🇷 (@dfranco50) December 18, 2022

Uma das defesas mais marcantes da história do futebol Dibu Martinez em 25 jogos se tornou o maior goleiro da história da Argentina pic.twitter.com/XBT9Rd8EbM — Giuliano Cosenza (@CosenzaGiuliano) December 18, 2022

Retorno com prêmio bilionário

Grande campeão da Copa do Mundo do Catar, além de ser elevada ao status de melhor seleção do mundo, a Argentina leva um prêmio milionário para casa. A Fifa definiu no inicio deste ano que vai pagar mais de R$ 2 bilhões em premiações no torneio, valor 10% a mais em relação a Copa do mundo da Rússia.

Só pela participação, as 32 seleções receberam uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão. Quem disputou as três partidas da fase de grupos e foi eliminado, levou para casa US$ 9 milhões.

As 8 seleções que foram eliminadas nas oitavas de finais faturaram US$ 13 milhões, e os que ficaram pelo caminho nas quartas de finais, como foi o caso do Brasil, receberam de consolação US$ 17 milhões.

LEIA TAMBÉM: