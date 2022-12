O que acontece com o taça da Copa do Mundo após o campeonato?

Neste domingo, 18, a Argentina venceu a França em uma disputa acirrada e se tornou campeã da Copa do Mundo de 2022.

Até os últimos minutos do jogo final, que teve direito a prorrogração e pênaltis, era difícil dizer com quem ficaria a taça de campeão.

No final, Lionel Messi, no que deve ser um dos últimos momentos da sua carreira, levantou a taça de Campeão do Mundo e levou o título para o seu país. Mas, não é a taça original que deve ficar na terra dos hermanos.

É que, por questões de segurança, o país vencedor fica com um réplica do troféu. Feita de ouro maciço de 18 quilates, a taça original pesa cerca de 6,175, de acordo com informações da Fifa.

O objeto tem 36,8 cm de altura e na base, de 13 cm de diâmetro, há duas faixas de pedra malaquita verde, que é restaurada várias vezes com nome do vencedor, escrito na língua oficial do país, e o ano da vitória.

Nos próximos dias, depois do fim das comemorações no país sede, o Catar, a taça da Copa do Mundo deverá viajar para a Argentina, onde será parte de celebrações no país.

Alguns dias depois, o troféu será transferido para a cidade de Paderno Dugnano, na região metropolitana de Milão, norte da Itália. A data da transferência, também por questões de segurança não é divulgada.

