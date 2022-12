Quantos títulos em Copas do Mundo tem a América do Sul?

Há quem veja a vitória da Argentina na Copa do Catar como algo maior, uma conquista do continente sul-americano. Com as três conquistas mundiais da seleção argentina, a América do Sul chega a 10 vitórias em Mundiais. Ainda está atrás da Europa, com 12 troféus. Mas proporcionalmente não estamos atrás.

Apenas três seleções sul-americanas conquistaram os dez títulos, enquanto os 12 troféus europeus estão divididos entre cinco seleções. Com um porém: o Uruguai venceu a primeira Copa, em 1930, e depois em 1950, mas já há décadas não consegue manter um time competitivo.

Em compensação, os times europeus têm chegado à Copa como favoritos. A exceção pode ser a Itália, que ficou fora nos dois últimos Mundiais. Mas ainda mantém respeito na comunidade internacional. Espanha, França, Inglaterra e Alemanha chegaram ao Catar com chances de vencer.

As únicas finais entre sul-americanos aconteceram em 1930 (Uruguai contra Argentina) e 1950 (Uruguai contra Brasil).

Times europeus disputaram entre si os Mundiais de 1934 (Itália contra Tchecoslováquia), 1938 (Itália contra Hungria), 1954 (Alemanha Ocidental contra Hungria), 1966 (Inglaterra contra Alemanha Ocidental), 1974 (Alemanha Ocidental contra Holanda), 1982 (Itália contra Alemanha Ocidental), 2006 (Itália contra França), 2010 (Espanha contra Holanda) e 2018 (França contra Croácia).

Os europeus derrotaram sul-americanos apenas em 1990 (Alemanha Ocidental contra Argentina), 1998 (França contra Brasil) e 2014 (Alemanha contra Argentina). E os sul-americanos venceram os europeus nas decisões de 1958 (Brasil contra Suéca), 1962 (Brasil contra Tchecoslováquia), 1970 (Brasil contra Itália), 1978 (Argentina contra Holanda), 1986 (Argentina contra Alemanha Ocidental), 1994 (Brasil contra Itália), 2002 (Brasil contra Alemanha).

E, claro, em 2022, com a vitória da Argentina sobre a França. Talvez a final mais emocionante da história das Copas do Mundo).