Copa do Mundo 2022: Veja as 32 seleções classificadas, grupos e datas do Mundial no Catar

Após quase dois meses do sorteio dos grupos, a lista de 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2022 está completa. Completaram o grupo de países que jogarão a Copa no Catar as seleções de Costa Rica e Austrália. As duas seleções jogaram a repescagem internacional para o Mundial.

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre Senegal e Holanda. No mesmo dia, a Inglaterra enfrenta o Irã, o Catar joga contra o Equador e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

A lista das seleções classificadas para a Copa de 2022:

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Bélgica

Brasil

Camarões

Canadá

Catar

Coreia do Sul

Costa Rica

Croácia

Dinamarca

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Gana

Holanda

Inglaterra

Irã

Japão

Marrocos

México

País de Gales

Polônia

Portugal

Senegal

Sérvia

Suíça

Tunísia

Uruguai

EQUADOR

SENEGAL

HOLANDA Grupo B INGLATERRA

IRÃ

ESTADOS UNIDOS

PAÍS DE GALES Grupo C ARGENTINA

ARÁBIA SAUDITA

MÉXICO

POLÔNIA Grupo D FRANÇA

AUSTRÁLIA

DINAMARCA

TUNÍSIA Grupo E ESPANHA

COSTA RICA

ALEMANHA

JAPÃO Grupo F BELGICA

CANADÁ

MARROCOS

CROÁCIA Grupo G BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES Grupo H PORTUGAL

GANA

URUGUAI

COREIA DO SUL

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022

24/11 - Brasil x Servia

28/11 - Brasil x Suíça

02/12 - Camarões x Brasil

