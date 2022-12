Quantos gols foram marcados na Copa do Mundo de 2022?

Neste domingo, 18, aconteceu a final da Copa do Mundo de 2022. Em uma disputa acirrada, que contou com direito a pênaltis, a Argentina levou a taça de campeão para casa.

No total, a partida de hoje teve seis gols, três do lado argentino e três do lado francês. Mas, antes disso, foram muitas vezes que a rede balançou durante o campeonato que começou no dia 20 de novembro, sediado no Catar.

A competição foi estruturada em: fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semi-final e final. Ao todo, houve 172 gols marcados em 64 jogos disputados, o que representa uma média de 2,69 gols por partida.

Até as semi-finais, também houve um total de 116 assistências, ou seja, passes que levam diretamente para o gol.

Com oito gols, o francês Mbappé foi o maior artilheiro da competição e levou o prêmio de chuteira de ouro para casa. Em seguida, estão Messi (Argentina), com 7 gols, Julián Álvarez (Argentina) com 4 gols empatado com Giroud (França), também com 4 gols.

