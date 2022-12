Messi é eleito craque da Copa do Mundo 2022 e conquista o prêmio pela 2ª vez

Autor de dois gols na final da Copa do Mundo Fifa 2022 contra a França, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial do Catar. O camisa 10 já havia vencido o prêmio na edição de 2014, mas a Argentina perdeu a final para a Alemanha.

Diferente da primeira vez que venceu o prêmio, os hermanos conquistaram o título após vencer os franceses nos pênaltis. Essa é a terceira vez que a Argentina conquista um título da Copa do Mundo. O camisa 10 é o primeiro jogador de uma seleção campeã a ser eleito o craque da Copa desde o brasileiro Romário, em 1994 nos Estados Unidos.

Em quinta -- e última -- Copa do Mundo, Messi marcou sete vezes e deu três assistências, na sua versão mais decisiva com a camisa da Argentina. Segundo o site Footstats, o craque argentino teve 19 finalizações certas nos sete jogos. Foram 287 passes, 17 dribles corretos e 20 faltas sofridas. Messi foi eleito o melhor jogador da partida em quatro dos sete confrontos que participou.

Na Copa do Catar, Messi quebrou diversos recordes. Ele se tornou o maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo, se igualou a Pelé com 12 gols em Mundiais, e virou o jogador com mais jogos na competição na história, com 26 partidas.

Outros dois argentinos foram condecorados pela Fifa. O goleiro Emiliano Martínez ganhou o Luva de Ouro, prêmio dado, desde 2010, ao melhor jogador da posição na Copa, tornando-se o primeiro sul-americano a ganhá-lo. O meia Enzo Fernández, por sua vez, foi escolhido o destaque jovem da competição. A honraria existe desde 1958 e teve Pelé como vencedor na ocasião.

LEIA MAIS: