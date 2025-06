Flamengo perde para o Bayern e deixa a Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique em um jogo repleto de gols neste domingo, 29, na Copa do Mundo de Clubes. O placar final foi 4 a 2 a favor do clube europeu. As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, em 1994, quando o Flamengo saiu vencedor.

Na competição, o Palmeiras avançou para as quartas de final após vencer o Botafogo. Já o Fluminense ainda vai jogar contra o Inter de Milão na segunda-feira, 30.

A Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025 reúne 32 times, divididos em oito grupos de quatro equipes cada. A classificação para o torneio principal ocorre por meio da conquista dos títulos continentais, incluindo os campeões da UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF e OFC.

Tabela e horários das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes:

Próximos jogos

Segunda-feira, 30 de junho

16h: Inter de Milão x Fluminense

22h: Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho