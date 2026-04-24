Betis x Real Madrid: que horas e onde assistir ao jogo de La Liga?

Real Madrid: clube enfrenta o Betis nesta sexta-feira (Alex Caparros/Getty Images)
Publicado em 24 de abril de 2026 às 06h00.
Betis e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira, 24, pela La Liga.
O duelo, no estádio La Cartuja, em Sevilha, abre a 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid segue na disputa pelo título e precisa vencer para não se distanciar do líder Barcelona. Já o Betis busca uma vaga na próxima Champions League e tenta encostar nos primeiros colocados.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, nesta sexta-feira, 24.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).
Valles; Bellerín, Nathan, Bartra e Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat e Fornals; Antony, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli.
Técnico: Manuel Pellegrini.
Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé.
Técnico: Álvaro Arbeloa.