Martinelli: atacante marca no fim e garante vitória para o Brasil (Andre Ricardo/Getty Images)
Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h00.
A Seleção Brasileira encerrou os preparativos antes da lista final para a Copa do Mundo. No amistoso de ontem, no Camping World Stadium, em Orlando, a seleção venceu a Croácia por 3 a 1.
O grande destaque da noite foi Endrick, que entrou no segundo tempo, sofreu o pênalti e deu a assistência para o terceiro gol da Seleção. Veja como foi a partida.
O Brasil saiu na frente no final do primeiro tempo, aos 47 minutos. A jogada nasceu pela esquerda: Matheus Cunha lançou Vinicius Júnior, que arrancou, driblou três marcadores e achou Danilo na entrada da área. O volante invadiu e bateu forte, sem chances para o goleiro Livakovic.
Ancelotti realizou mudanças importantes com jogadores que ainda não tinham tido minutagem nesta Data FIFA, como Endrick, Rayan, Fabinho, Danilo e Kaiki. As alterações mantiveram o panorama favorável ao Brasil, mas o jogo seguiu por outro caminho. Aos 84 minutos, Toni Fruk cruzou rasteiro e Lovro Majer apareceu para desviar. O goleiro Bento saiu mal do gol e não conseguiu interceptar o chute.
Vindo do banco, o atacante de 19 anos movimentou a partida e se mostrou protagonista da Seleção nos momentos difíceis. Logo após o empate, o camisa 19 recebeu um lançamento, invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Sutalo. O árbitro Armando Villarreal assinalou a penalidade, confirmada pelo VAR. Igor Thiago foi para a cobrança, deslocou o goleiro e marcou o primeiro gol pela Seleção.
Na sequência, aos 93, Endrick roubou a bola e acionou Gabriel Martinelli com um passe preciso. O atacante do Arsenal invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, mandando a bola para o fundo da rede e fechando o placar em 3 a 1.
A vitória sobre a Croácia encerra a sequência negativa e devolve confiança ao grupo antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, prevista para 18 de maio. O próximo compromisso da Seleção será no dia 31 de maio, no Maracanã, contra o Panamá, na despedida da torcida brasileira antes do Mundial.
A Copa do Mundo tem início no dia 11 de junho, com a partida de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul.
O Brasil estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, a Seleção enfrenta o Haiti no dia 19, em Filadélfia, e fecha a fase de grupos contra a Escócia no dia 24, em Miami.