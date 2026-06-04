VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei: time estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações 2026 (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 12h58.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 4, para enfrentar a República Dominicana pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil busca a segunda vitória consecutiva na competição após derrotar a Holanda por 3 sets a 1 na estreia.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães contou com grande atuação da ponteira Júlia Bergmann, que terminou a partida com 23 pontos e foi o principal destaque da vitória brasileira diante da torcida.
Brasil e República Dominicana se enfrentam às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4.
A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, pelo Globoplay Premium e pela ge TV.
O Brasil começou sua campanha na Liga das Nações com vitória sobre a Holanda por 3 sets a 1, em parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.
Jogando em casa, a seleção dominou os dois primeiros sets, sofreu uma reação das holandesas na terceira parcial e confirmou o triunfo no quarto set.