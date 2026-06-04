VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 4, para enfrentar a República Dominicana pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil busca a segunda vitória consecutiva na competição após derrotar a Holanda por 3 sets a 1 na estreia.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães contou com grande atuação da ponteira Júlia Bergmann, que terminou a partida com 23 pontos e foi o principal destaque da vitória brasileira diante da torcida.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e República Dominicana se enfrentam às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, pelo Globoplay Premium e pela ge TV.

Como foi a estreia do Brasil na VNL 2026

O Brasil começou sua campanha na Liga das Nações com vitória sobre a Holanda por 3 sets a 1, em parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

Jogando em casa, a seleção dominou os dois primeiros sets, sofreu uma reação das holandesas na terceira parcial e confirmou o triunfo no quarto set.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h

Brasil x República Dominicana — 4 de junho, às 20h

Brasil x Bulgária — 6 de junho, às 11h

Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França

18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica

20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China

21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão

10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia

11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia

12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)