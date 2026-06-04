Esporte

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje

Seleção brasileira enfrenta a República Dominicana em Brasília pela segunda rodada da Liga das Nações

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei: time estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações 2026 (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei: time estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações 2026 (Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de junho de 2026 às 12h58.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra nesta quinta-feira, 4, para enfrentar a República Dominicana pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O Brasil busca a segunda vitória consecutiva na competição após derrotar a Holanda por 3 sets a 1 na estreia.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães contou com grande atuação da ponteira Júlia Bergmann, que terminou a partida com 23 pontos e foi o principal destaque da vitória brasileira diante da torcida.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e República Dominicana se enfrentam às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 4.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv, pelo Globoplay Premium e pela ge TV.

Como foi a estreia do Brasil na VNL 2026

O Brasil começou sua campanha na Liga das Nações com vitória sobre a Holanda por 3 sets a 1, em parciais de 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

Jogando em casa, a seleção dominou os dois primeiros sets, sofreu uma reação das holandesas na terceira parcial e confirmou o triunfo no quarto set.

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

  • Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h
  • Brasil x República Dominicana — 4 de junho, às 20h
  • Brasil x Bulgária — 6 de junho, às 11h
  • Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França
  • 18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China
  • 21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23/7
  • Semifinais — 25/7
  • Final e disputa de 3º lugar — 26/7
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