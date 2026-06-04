Mirra Andreeva vence Marta Kostyuk e avança para a final inédita de Roland Garros

A russa Mirra Andreeva, atual número 8 do mundo, garantiu uma vaga inédita na decisão de Roland Garros.

Aos 19 anos, a atleta natural da Sibéria carimbou o passaporte para a finalíssima ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, 15ª colocada no ranking mundial.

Kostyuk defendia uma sequência invicta no saibro nesta temporada, mas acabou superada com parciais expressivas de 6-1 e 6-3, em um confronto rápido, decidido em apenas 1 hora e 16 minutos.

Ascensão de Andreeva em Roland Garros

O desempenho em Paris consolida a ascensão meteórica da jovem tenista. Andreeva já havia assombrado o circuito internacional de tênis em 2024, quando alcançou a fase semifinal de Roland Garros com apenas 17 anos de idade.

Agora, a competidora siberiana tenta erguer o seu primeiro troféu de Grand Slam da carreira. O duelo decisivo pelo título está marcado para o próximo sábado.

Com a vaga assegurada, Andreeva aguarda o desfecho da outra semifinal para conhecer sua oponente no saibro francês. O título do torneio será disputado contra a vencedora do embate entre a russa Diana Shnaider, número 23 do ranking da WTA, e a polonesa Maja Chwalinska, que atualmente ocupa a 114ª posição mundial.

(Com AFP)