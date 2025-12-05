Mascotes da Copa 2026: quais os nomes e o que significam?

A Fifa revelou, no dia em 25 de setembro, o trio de mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026: Maple, Zayu e Clutch — personagens encarregados de representar os países-sede do torneio: Canadá, México e Estados Unidos.

O torneio acontecerá nos dias 11 de junho a 19 de julho de 2026. A edição vai contar com 48 seleções, divididas em 12 grupos, que serão sorteados nessa sexta-feira, 5.

Maple – o alce canadense

Representando o Canadá, é um alce estilizado que veste a camisa vermelha da seleção nacional como goleiro. Fora dos gramados, Maple é descrito pela Fifa como um artista de rua amante da música — símbolo de criatividade, resiliência e individualidade da juventude canadense. A escolha do alce e da paleta de cores reflete a conexão com a natureza e a identidade cultural do Canadá.

Zayu – a onça-pintada mexicana

Zayu representa o México, assumindo a forma de uma onça-pintada vestida com a tradicional camisa verde da seleção. Nas partidas, é definido como atacante — ágil, engenhoso e pronto para levar o time às redes. Fora dos estádios, Zayu simboliza a rica herança cultural do país: dança, culinária, tradições e orgulho latino se misturam à sua identidade, reforçando valores como unidade, força e alegria. A onça-pintada tem presença histórica e simbólica na fauna e mitologia mesoamericana — um elemento que ressoa profundamente com a trajetória cultural do México.

Clutch – a águia americana

Clutch, uma águia-careca antropomórfica, representa os Estados Unidos, usando a tradicional camisa azul-americana. Ele é meio-campista, líder, corajoso e com espírito de equipe. O nome “Clutch” — termo usado no esporte para descrever atletas decisivos em momentos importantes — reflete a expectativa de que ele represente a garra e a determinação dos EUA no torneio. Clutch também simboliza união e diversidade cultural.re

Virou tradição

Esta será a 16ª edição da Copa do Mundo com mascotes oficiais, uma tradição que começou em 1966. Será a segunda vez com três mascotes, sendo a primeira em 2002, no Mundial da Coreia do Sul e Japão.

Os mascotes ajudam na identificação cultural durante a Copa e outros eventos esportivos, como as Olimpíadas. Eles funcionam como símbolos visuais que comunicam a essência dos países-sede.