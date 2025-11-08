Disputa entre Disney e YouTube TV expõe 'caos' no mercado de streaming

O impasse entre Disney e YouTube TV, que bloqueou a transmissão do Monday Night Football para cerca de 10 milhões de assinantes, expôs o nível de fragmentação do mercado de streaming esportivo em 2025 nos EUA. O caso se tornou símbolo de um cenário em que há mais opções de plataformas do que nunca, mas acompanhar todos os jogos ficou mais difícil — e caro — para os torcedores.

O ex-jogador da NFL JJ Watt expressou frustração nas redes sociais após não conseguir assistir ao jogo da rodada. O bloqueio ocorreu porque a Disney suspendeu o sinal da ESPN e de outros canais de seu portfólio na plataforma do Google no fim de outubro, em meio a uma disputa sobre os valores de retransmissão. Enquanto parte do público migrou temporariamente para serviços concorrentes como Hulu Live e Fubo, Watt afirmou que não pretende pagar por “mais uma assinatura de streaming”.

Um mercado com mais oferta — e mais confusão

O episódio ilustra o momento de transição da indústria esportiva, em que praticamente toda a temporada da NFL já está disponível online. Nos últimos anos, empresas de tecnologia como Amazon, Netflix, Apple e YouTube ampliaram seus investimentos em transmissões esportivas, firmando acordos bilionários com ligas e federações, segundo reportagem do The Verge.

A Amazon exibe o Thursday Night Football; a Netflix transmite lutas e eventos da WWE; e a Apple detém os direitos da Major League Soccer (MLS). Mesmo assim, quase metade dos jogos da NFL na temporada 2024–2025 foi transmitida exclusivamente por serviços pagos, segundo dados da Activate Consulting.

Paralelamente, cresce o número de canais esportivos gratuitos com publicidade — os chamados FAST Channels —, que reproduzem o modelo da TV aberta. De acordo com a Gracenote, já existem 227 canais esportivos gratuitos no mundo, e 38% de sua programação é composta por eventos ao vivo.

Entre os novos participantes está a FanDuel Sports Network, que começou a transmitir jogos selecionados da NBA e da NHL em canais FAST e pretende lançar uma grade esportiva 24 horas em 2026, segundo o The Verge.

Desafio para o público

A diversificação de plataformas tem ampliado o alcance dos esportes nos Estados Unidos. O número de fãs de competições esportivas passou de 168 milhões em 2022 para 195 milhões em 2025, de acordo com a Activate Consulting.

Essa multiplicidade de opções tornou a experiência do fã mais complexa. Um levantamento da Gracenote mostra que 46% dos consumidores acreditam ser cada vez mais difícil encontrar o que desejam assistir. O problema se agrava com as diferenças regionais de licenciamento e com os direitos exclusivos de cada plataforma.

“O setor esportivo sofre com extrema fragmentação devido à complexa integração de direitos de transmissão e disponibilidade local”, afirmou Tyler Bell, vice-presidente sênior da Gracenote, para o The Verge. A empresa defende a criação de guias unificados de programação como solução — 68% dos entrevistados disseram preferir esse tipo de recurso.

Mesmo assim, a falta de padronização continua gerando confusão. Um exemplo recente é o do próprio ESPN Plus, que não oferece acesso a todos os jogos do Monday Night Football mesmo para assinantes do pacote com Hulu e Disney+. Para assistir à programação completa, é necessário contratar o novo serviço ESPN Unlimited.