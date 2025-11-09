Esporte

NBA testa sistema que permite torcedores trocarem de assento durante o jogo

Programa dos Timberwolves transforma lugares vagos em nova fonte de receita e oferece flexibilidade aos fãs nas arquibancadas

Nos três primeiros jogos em casa da temporada, realizados no Target Center, em Minneapolis, foram vendidos 159 upgrades

Nos três primeiros jogos em casa da temporada, realizados no Target Center, em Minneapolis, foram vendidos 159 upgrades

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07h57.

O Minnesota Timberwolves, time da NBA, iniciou um programa que permite aos torcedores comprar upgrades de assento enquanto a partida acontece, em uma iniciativa que busca manter o mercado de ingressos ativo até o apito final. A ação é conduzida em parceria com a Jump, startup que fornece o sistema de vendas e gerenciamento da equipe.

Nos três primeiros jogos em casa da temporada, realizados no Target Center, em Minneapolis, foram vendidos 159 upgrades, com preço médio de US$ 34 por assento, segundo dados da Jump. A ideia é oferecer ao público a chance de se mover para as 20 primeiras fileiras da arena conforme lugares ficam vagos, criando um sistema de comercialização contínua durante o evento.

Nova experiência para os fãs e modelo inédito de bilheteria

Para viabilizar a mudança de lugares, o time também passou a vender “passes para o primeiro tempo”, que custam cerca de metade do valor do ingresso integral. Os torcedores que optam por essa modalidade assistem aos dois primeiros quartos em assentos premium e depois liberam os lugares, mantendo acesso a um lounge exclusivo pelo restante da partida. Parte desses assentos é reservada para venda de upgrades no segundo tempo.

Segundo a Bloomberg, o objetivo é testar diferentes formatos que tornem a experiência mais dinâmica e aproveitem melhor os lugares disponíveis. A empresa também planeja permitir, futuramente, a torcedores que saírem mais cedo que possam liberar seus assentos para revenda e receber descontos ou benefícios em troca.

Segundo Jordy Leiser, diretor-executivo e cofundador da Jump, a intenção é continuar experimentando e aprimorando o modelo. Ele explica que o sistema funciona como um “Shopify para times esportivos”, já que a Jump cobra uma taxa de licenciamento pelo software, enquanto os torcedores compram diretamente pelo aplicativo oficial do time, sem intermediação de grandes plataformas como a Ticketmaster.

Startups e inovação no mercado de ingressos esportivos

A Jump foi fundada em 2021 por Marc Lore e Alex Rodriguez, atuais proprietários do Timberwolves e da equipe feminina Minnesota Lynx, da WNBA. Diferente das plataformas tradicionais, a startup oferece tecnologia para que os times controlem integralmente a venda e o preço dos ingressos, ampliando a margem de receita e a flexibilidade de preços em tempo real.

O programa de upgrades foi a primeira aplicação prática da ideia apresentada por Lore e Rodriguez em 2024, quando afirmaram que os torcedores poderiam mudar de assento a qualquer momento durante o jogo, conforme os lugares ficassem vagos. No futuro, os preços poderão ser definidos por meio de leilões dinâmicos, dependendo da demanda e da disponibilidade.

Para Leiser, a tendência é que os ingressos híbridos e dinâmicos se tornem cada vez mais comuns à medida que arenas esportivas adicionam novos lounges e áreas de permanência em pé. Ele avalia que, com o avanço das tecnologias de gestão e mobilidade dentro dos estádios, não seria irreal imaginar mil pessoas trocando de lugar durante um jogo.

Acompanhe tudo sobre:NBAJogos

Mais de Esporte

F1: Só quero entrar no carro e pilotar, diz Bortoleto após acidente

Flamengo renova contrato com Arrascaeta até 2028

F1: Norris na pole e Bortoleto em 20º; veja o grid de largada do GP de SP

Djokovic vence em Atenas e conquista seu 101º título

Mais na Exame

Inteligência Artificial

CEO da OpenAI descarta apoio do governo dos EUA para financiar data centers

Negócios

Bilhões desperdiçados? Poucos idosos utilizam benefícios do Medicare nos EUA

EXAME Agro

O empresário que ajudou a fundar um mercado de R$ 987 bilhões

Brasil

Quando sai o gabarito oficial do Enem 2025? Veja as datas