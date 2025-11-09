NBA testa sistema que permite torcedores trocarem de assento durante o jogo

O Minnesota Timberwolves, time da NBA, iniciou um programa que permite aos torcedores comprar upgrades de assento enquanto a partida acontece, em uma iniciativa que busca manter o mercado de ingressos ativo até o apito final. A ação é conduzida em parceria com a Jump, startup que fornece o sistema de vendas e gerenciamento da equipe.

Nos três primeiros jogos em casa da temporada, realizados no Target Center, em Minneapolis, foram vendidos 159 upgrades, com preço médio de US$ 34 por assento, segundo dados da Jump. A ideia é oferecer ao público a chance de se mover para as 20 primeiras fileiras da arena conforme lugares ficam vagos, criando um sistema de comercialização contínua durante o evento.

Nova experiência para os fãs e modelo inédito de bilheteria

Para viabilizar a mudança de lugares, o time também passou a vender “passes para o primeiro tempo”, que custam cerca de metade do valor do ingresso integral. Os torcedores que optam por essa modalidade assistem aos dois primeiros quartos em assentos premium e depois liberam os lugares, mantendo acesso a um lounge exclusivo pelo restante da partida. Parte desses assentos é reservada para venda de upgrades no segundo tempo.

Segundo a Bloomberg, o objetivo é testar diferentes formatos que tornem a experiência mais dinâmica e aproveitem melhor os lugares disponíveis. A empresa também planeja permitir, futuramente, a torcedores que saírem mais cedo que possam liberar seus assentos para revenda e receber descontos ou benefícios em troca.

Segundo Jordy Leiser, diretor-executivo e cofundador da Jump, a intenção é continuar experimentando e aprimorando o modelo. Ele explica que o sistema funciona como um “Shopify para times esportivos”, já que a Jump cobra uma taxa de licenciamento pelo software, enquanto os torcedores compram diretamente pelo aplicativo oficial do time, sem intermediação de grandes plataformas como a Ticketmaster.

Startups e inovação no mercado de ingressos esportivos

A Jump foi fundada em 2021 por Marc Lore e Alex Rodriguez, atuais proprietários do Timberwolves e da equipe feminina Minnesota Lynx, da WNBA. Diferente das plataformas tradicionais, a startup oferece tecnologia para que os times controlem integralmente a venda e o preço dos ingressos, ampliando a margem de receita e a flexibilidade de preços em tempo real.

O programa de upgrades foi a primeira aplicação prática da ideia apresentada por Lore e Rodriguez em 2024, quando afirmaram que os torcedores poderiam mudar de assento a qualquer momento durante o jogo, conforme os lugares ficassem vagos. No futuro, os preços poderão ser definidos por meio de leilões dinâmicos, dependendo da demanda e da disponibilidade.

Para Leiser, a tendência é que os ingressos híbridos e dinâmicos se tornem cada vez mais comuns à medida que arenas esportivas adicionam novos lounges e áreas de permanência em pé. Ele avalia que, com o avanço das tecnologias de gestão e mobilidade dentro dos estádios, não seria irreal imaginar mil pessoas trocando de lugar durante um jogo.