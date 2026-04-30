De estagiário a presidente: ‘Estou entusiasmado por retornar à Unilever’, diz Diego Colicchio

Diego Colicchio retorna à Unilever com uma missão clara: liderar a unidade de Cuidados com a Casa na América Latina e fortalecer uma operação que faz parte do cotidiano de milhões de consumidores.

O executivo, que estava como presidente da Red Bull Brasil desde maio de 2024, agora assume o cargo com um discurso centrado em pessoas, cultura e excelência operacional.

“A intensidade, a disciplina e o foco no desenvolvimento das pessoas são os pilares que moldam minha trajetória. Estou entusiasmado por retornar à Unilever, uma companhia que faz parte da rotina de milhões de famílias brasileiras”, afirma Colicchio.

De estagiário a presidente: uma trajetória construída dentro de casa

O retorno à Unilever marca, também, uma espécie de “volta às origens”. Colicchio iniciou sua carreira na própria companhia, onde permaneceu por cerca de 15 anos. Ao longo desse período, acumulou experiências em áreas estratégicas como vendas, marketing e desenvolvimento de clientes, com passagens pelo Brasil, América Latina e posições globais.

Após esse ciclo, o executivo seguiu para a Red Bull, onde ocupou posições de liderança na América Latina e nos Estados Unidos, chegando à presidência da operação brasileira em 2024.

Liderança com foco em pessoas e performance

Ao assumir a unidade de Cuidados com a Casa na América Latina, Colicchio deixa claro que seu foco estará no desenvolvimento das equipes e na busca por excelência contínua.

“Volto à unidade de Cuidados com a Casa com a missão de fortalecer nossos times e elevar ainda mais a excelência e a inovação de marcas líderes como OMO, Comfort e Cif, que transformam cuidado, confiança e desempenho em experiências reais para os consumidores”, diz.

Segundo o resultado global do 1T26, divulgado nesta quinta-feira, 30, o segmento de Home Care da Unilever teve crescimento de 6,1%, acima do total da Unilever 3,8%. O Brasil foi citado nos resultados, por ser um dos maiores mercados da Unilever neste setor.

O que a trajetória de Colicchio ensina sobre carreira

A movimentação do executivo também traz algumas leituras relevantes para profissionais:

Carreiras não são lineares, e isso pode ser estratégico

Sair da empresa, ganhar experiência em outro contexto e retornar em uma posição mais alta é um movimento cada vez mais comum, e valorizado. Conhecimento do negócio continua sendo um ativo poderoso

Mesmo em tempos de transformação acelerada, entender profundamente o core business segue sendo um diferencial competitivo. Cultura e pessoas estão no centro da liderança moderna

Mais do que resultados isolados, líderes são cobrados por sua capacidade de formar equipes fortes e sustentáveis.

Ao voltar à Unilever, Diego Colicchio assume não apenas uma operação relevante, mas também o desafio de traduzir sua experiência em resultados, sem perder de vista aquilo que, segundo ele próprio, sustenta sua trajetória: intensidade, disciplina e desenvolvimento de pessoas.