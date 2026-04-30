De estagiário a presidente: ‘Estou entusiasmado por retornar à Unilever’, diz Diego Colicchio

Diego Colicchio, presidente da unidade de Cuidados com a Casa na América Latina da Unilever: “Volto à Unilever com a missão de fortalecer nossos times e elevar ainda mais a excelência e a inovação de marcas líderes como OMO, Comfort e Cif” (Unilever/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de abril de 2026 às 19h17.
Diego Colicchio retorna à Unilever com uma missão clara: liderar a unidade de Cuidados com a Casa na América Latina e fortalecer uma operação que faz parte do cotidiano de milhões de consumidores.
O executivo, que estava como presidente da Red Bull Brasil desde maio de 2024, agora assume o cargo com um discurso centrado em pessoas, cultura e excelência operacional.
“A intensidade, a disciplina e o foco no desenvolvimento das pessoas são os pilares que moldam minha trajetória. Estou entusiasmado por retornar à Unilever, uma companhia que faz parte da rotina de milhões de famílias brasileiras”, afirma Colicchio.
O retorno à Unilever marca, também, uma espécie de “volta às origens”. Colicchio iniciou sua carreira na própria companhia, onde permaneceu por cerca de 15 anos. Ao longo desse período, acumulou experiências em áreas estratégicas como vendas, marketing e desenvolvimento de clientes, com passagens pelo Brasil, América Latina e posições globais.
Após esse ciclo, o executivo seguiu para a Red Bull, onde ocupou posições de liderança na América Latina e nos Estados Unidos, chegando à presidência da operação brasileira em 2024.
Ao assumir a unidade de Cuidados com a Casa na América Latina, Colicchio deixa claro que seu foco estará no desenvolvimento das equipes e na busca por excelência contínua.
“Volto à unidade de Cuidados com a Casa com a missão de fortalecer nossos times e elevar ainda mais a excelência e a inovação de marcas líderes como OMO, Comfort e Cif, que transformam cuidado, confiança e desempenho em experiências reais para os consumidores”, diz.
Segundo o resultado global do 1T26, divulgado nesta quinta-feira, 30, o segmento de Home Care da Unilever teve crescimento de 6,1%, acima do total da Unilever 3,8%. O Brasil foi citado nos resultados, por ser um dos maiores mercados da Unilever neste setor.
A movimentação do executivo também traz algumas leituras relevantes para profissionais:
Ao voltar à Unilever, Diego Colicchio assume não apenas uma operação relevante, mas também o desafio de traduzir sua experiência em resultados, sem perder de vista aquilo que, segundo ele próprio, sustenta sua trajetória: intensidade, disciplina e desenvolvimento de pessoas.