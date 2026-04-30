Quais jogadores brasileiros estão no álbum da Copa do Mundo 2026?

Álbum da Copa 2026: compra pelo site e pelas bancas já está disponível (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h04.
O álbum da Copa do Mundo de 2026 começa a chegar nas bancas a partir desta quinta-feira, 30, e uma das maiores curiosidades dos fãs de futebol é: quem são os jogadores da seleção brasileira presentes nos álbuns?
Cada país conta com uma dupla de páginas e 18 figurinhas.
A página do Brasil no álbum não inclui Neymar e ainda apresenta Rodrygo como parte do elenco e Militão, embora estejam lesionados e não participarão da competição.
Neymar foi presença garantida nas últimas três edições do torneio (2014, 2018 e 2022). O jogador do Santos ainda busca convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo em sua convocação para mais um Mundial. A lista oficial da seleção será divulgada no dia 18 de maio.
Além de Neymar, a ausência do atacante Endrick e do goleiro Ederson também chama atenção no álbum.
O álbum da Copa já está sendo vendido em quatro versões principais, com valores variados conforme o acabamento:
A versão premium será comercializada exclusivamente pelo site oficial da editora.
Já as figurinhas são vendidas nas bancas e nas lotéricas por R$ 7,00 por pacote, que contém sete figurinhas cada. Ao todo, o álbum traz 980 cromos, sendo 68 especiais com acabamento diferenciado.
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.
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