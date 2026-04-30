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Quais jogadores brasileiros estão no álbum da Copa do Mundo 2026?

Álbum de figurinhas foi lançado hoje; veja tudo o que você precisa saber

Álbum da Copa 2026: compra pelo site e pelas bancas já está disponível (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Álbum da Copa 2026: compra pelo site e pelas bancas já está disponível (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h04.

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O álbum da Copa do Mundo de 2026 começa a chegar nas bancas a partir desta quinta-feira, 30, e uma das maiores curiosidades dos fãs de futebol é: quem são os jogadores da seleção brasileira presentes nos álbuns?

Cada país conta com uma dupla de páginas e 18 figurinhas.

A página do Brasil no álbum não inclui Neymar e ainda apresenta Rodrygo como parte do elenco e Militão, embora estejam lesionados e não participarão da competição.

Neymar foi presença garantida nas últimas três edições do torneio (2014, 2018 e 2022). O jogador do Santos ainda busca convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo em sua convocação para mais um Mundial. A lista oficial da seleção será divulgada no dia 18 de maio.

Além de Neymar, a ausência do atacante Endrick e do goleiro Ederson também chama atenção no álbum.

Jogadores da seleção brasileira no álbum

  • Goleiros: Alisson e Bento.
  • Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.
  • Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
  • Atacantes: Vinicius Jr., Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Tudo sobre o álbum da Copa do Mundo 2026

O álbum da Copa já está sendo vendido em quatro versões principais, com valores variados conforme o acabamento:

  • Brochura: R$ 24,90
  • Capa dura: R$ 74,90
  • Capa dura especial (prateada ou dourada): R$ 79,90
  • Edição premium: R$ 359,90

A versão premium será comercializada exclusivamente pelo site oficial da editora.

Já as figurinhas são vendidas nas bancas e nas lotéricas por R$ 7,00 por pacote, que contém sete figurinhas cada. Ao todo, o álbum traz 980 cromos, sendo 68 especiais com acabamento diferenciado.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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