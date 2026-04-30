Cardio ou musculação? Ciência revela o melhor treino para viver mais

A combinação entre exercícios cardiovasculares e musculação pode ser uma das estratégias mais eficazes para aumentar a expectativa de vida. Estudos recentes indicam que praticar os dois tipos de atividade física está associado a uma redução significativa no risco de morte por diferentes causas.

Dados publicados em periódicos científicos mostram que o treinamento de força, por si só, já traz benefícios importantes. Uma análise citada no American Journal of Preventive Medicine aponta que a musculação está relacionada a um risco cerca de 15% menor de doenças cardiovasculares.

Em outro levantamento, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, a prática foi associada a uma redução de 21% na mortalidade geral.

Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou pular corda, também apresentam impacto relevante na longevidade. Um estudo publicado na PLOS Medicine indica que atividades simples podem gerar ganhos expressivos ao longo do tempo.

Uma caminhada rápida de uma hora, por exemplo, pode acrescentar mais de três horas à expectativa de vida. Atividades mais intensas, como pular corda, podem ampliar ainda mais esse benefício.

Combinação potencializa resultados

Apesar dos ganhos individuais, os estudos mostram que o maior impacto ocorre quando os dois tipos de exercício são combinados. Segundo a pesquisa, a associação entre musculação e atividades aeróbicas pode reduzir em até 40% o risco de morte por todas as causas.

A explicação está nos efeitos complementares no organismo. Enquanto o cardio melhora a capacidade do coração de bombear sangue e reduz o acúmulo de gordura nas artérias, o treino de força fortalece a estrutura muscular e aumenta a resistência do sistema cardiovascular.

Qual é a quantidade de exercício ideal?

Especialistas destacam que não é necessário adotar rotinas intensas para obter benefícios. Estudos indicam que até mesmo níveis moderados de atividade já são suficientes para gerar impacto positivo na saúde.

As análises também apontam que caminhadas rápidas de cerca de 15 minutos por dia podem reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. No caso da musculação, sessões curtas ao longo da semana, mesmo fora da academia, já contribuem para melhorar a saúde e aumentar a longevidade.

O segredo está no equilíbrio

Diante disso, a principal conclusão dos estudos é que exercícios aeróbicos e de força não devem ser vistos como alternativas excludentes. Ao contrário, a combinação entre eles oferece benefícios mais completos para o organismo.

Além de melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer o corpo e reduzir o risco de doenças, a prática regular de atividades físicas, mesmo que rápida, já contribui para uma vida mais longa e com melhor qualidade.