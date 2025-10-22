Pop

Taxas de cancelamento do Disney+ e Hulu dobram após suspensão de Jimmy Kimmel

Suspensão temporária do talk show levou milhões de usuários a cancelar assinaturas; a partir da próxima terça-feira, 21, a Disney prepara um reajuste de preços em seus serviços de streaming

Disney planeja reajustar os preços de seus serviços de streaming a como parte de sua estratégia de rentabilidade (Dado Ruvic/Reuters)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05h48.

As taxas de cancelamento do Disney+ e do Hulu dobraram em setembro após a suspensão temporária do programa “Jimmy Kimmel Live!” pela Disney. As informações são do The Wall Street Journal. O aumento nas desistências ocorreu em meio a críticas de espectadores e celebridades à decisão da empresa.

De acordo com dados da consultoria Antenna, o índice de cancelamento dos usuários da Disney+ passou de 4% em agosto para 8% no mês passado, enquanto o Hulu registrou alta de 5% para 10% no mesmo período.

O levantamento aponta para cerca de 3 milhões de cancelamentos no Disney+ e 4,1 milhões no Hulu, superando as médias trimestrais habituais dos serviços.

Reação do público e retorno do programa ao ar

A Disney retirou o programa de Kimmel do ar em 17 de setembro após comentários do apresentador relacionados ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. A medida veio após o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, sugerir sanções a emissoras que não tomassem providências.

Empresas afiliadas à ABC, como Nexstar Media Group e Sinclair Broadcast Group, suspenderam a exibição do talk show, intensificando a controvérsia. Celebridades como Cynthia Nixon e Howard Stern anunciaram o cancelamento de suas assinaturas em protesto, incentivando outros usuários a fazer o mesmo.

O programa voltou ao ar em 23 de setembro, registrando 6 milhões de espectadores, bem acima da média de 1,8 milhão do segundo trimestre. Após o retorno, as afiliadas que haviam suspendido o programa voltaram a transmiti-lo normalmente.

Apesar da reação negativa, os números de novas assinaturas do Disney+ e do Hulu também cresceram em setembro, segundo a Antenna, indicando que a demanda pelo conteúdo do grupo permanece alta.

Diante disso, segundo o WSJ, a Disney planeja reajustar os preços de seus serviços de streaming a como parte de sua estratégia de rentabilidade.

Outros grandes serviços, como Netflix e Amazon Prime Video, mantiveram suas taxas de cancelamento estáveis no mesmo período.

