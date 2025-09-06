Segundo jogo da NFL no Brasil bate recorde de público e deve movimentar R$ 330 milhões

O segundo jogo da National Football League (NFL) no Brasil, realizado nesta sexta-feira, 5, atraiu 47.627 pessoas, estabelecendo um recorde de público, de acordo com dados da Prefeitura de São Paulo.

A São Paulo Turismo (SPTuris) estima que o evento movimentou mais de R$ 330 milhões na economia da cidade. O Observatório de Turismo e Eventos (OTE) também registrou uma taxa de ocupação de 93% nos hotéis da zona Leste no dia do jogo.

O confronto terminou com a vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21, em um jogo disputado até os últimos minutos.

A equipe californiana manteve a liderança durante grande parte da partida, mas viu os Chiefs ameaçarem uma virada nos minutos finais.

“Foi incrível, a torcida, a atmosfera, foi muito legal. Foi algo que vou lembrar para o resto da minha vida, até mesmo o hino do Brasil, todos cantando, apaixonados por futebol americano”, afirmou o quarterback Patrick Mahomes, em coletiva pós-jogo.

O evento ganhou ainda mais destaque com a presença da banda Green Day, que se apresenta no domingo, 7, no festival The Town, mas já antecipou um encontro com os fãs na Arena.

A cantora sertaneja Ana Castela emocionou o público com sua interpretação do Hino Nacional. Entre uma jogada e outra, os fãs também cantaram clássicos da música brasileira, como Evidências, de Chitãozinho & Xororó, e Não Quero Dinheiro, de Tim Maia.

O tight end dos Chiefs, Travis Kelce, noivo da estrela pop Taylor Swift, foi ovacionado pela torcida. Bicampeão do Super Bowl (2023 e 2024), Kelce foi aplaudido ainda durante o aquecimento, antes do apito inicial, e correspondeu aos aplausos cumprimentando os torcedores, levando a Neo Química Arena ao delírio.