De Ronaldo a Vini Jr.: os 12 brasileiros no time dos sonhos de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti revelou quais são os jogadores brasileiros que mais o impressionaram ao longo da carreira. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador italiano montou uma espécie de escalação ideal com atletas do Brasil que já treinou.

Ao listar os nomes, Ancelotti acabou escalando 12 jogadores, um a mais que o habitual em uma equipe de futebol. A escolha reuniu tantos craques que o treinador preferiu incluir todos na formação imaginada.

A lista mistura ícones do futebol brasileiro, como Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, com nomes da geração atual, entre eles Vinícius Júnior, Rodrygo, Casemiro e Éder Militão.

Muitos desses atletas trabalharam com o técnico no Real Madrid, clube em que conquistou diversos títulos.

A escalação ideal de Ancelotti com brasileiros

Ao montar seu time dos sonhos, Ancelotti reuniu jogadores que marcaram sua trajetória em clubes europeus. A equipe inclui atletas que passaram por seu comando em times como AC Milan e Real Madrid.

Goleiro

Dida

Defensores

Cafú

Marcelo

Éder Militão

Thiago Silva

Meio-campo

Casemiro

Kaká

Rodrygo

Vinícius Júnior

Ataque

Rivaldo

Ronaldinho Gaúcho

Ronaldo

Para acomodar todos os nomes, o treinador imaginou uma formação mais ofensiva, com Vinícius Júnior e Rodrygo atuando em posições mais recuadas, ajudando na construção das jogadas.

Convocação da Seleção Brasileira

A entrevista de Carlo Ancelotti foi concedida às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos de março.

O treinador anunciará nesta segunda-feira, 16, às 15h30 (horário de Brasília), a lista de jogadores convocados para os confrontos contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos.

As partidas estão marcadas para 26 e 31 de março e servirão como preparação da equipe brasileira para os próximos compromissos internacionais.