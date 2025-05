Real Madrid oficializa a saída de Carlo Ancelotti 11 dias após a CBF

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 23, a saída do técnico Carlo Ancelotti, que assumirá o comando da seleção brasileira.

A decisão ocorre apenas 11 dias após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmar o acerto com o treinador italiano, que encerrará sua passagem pelo clube espanhol no sábado, na última rodada da LaLiga contra a Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu.

Legado e conquistas de Carlo Ancelotti no Real Madrid

Ancelotti deixa o Real Madrid após uma trajetória de enorme sucesso, sendo o técnico mais vitorioso da história do clube, com 15 títulos conquistados em seis temporadas divididas em duas passagens.

Entre as conquistas destacam-se três Ligas dos Campeões da UEFA, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, duas LaLiga, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, expressou profundo reconhecimento pelo legado do treinador, ressaltando que Ancelotti sempre representou os valores do clube de maneira exemplar.

Desafios e expectativas com a seleção brasileira

No contexto da seleção brasileira, a chegada de Carlo Ancelotti representa uma aposta ambiciosa da CBF para retomar o caminho do sucesso e conquistar a Copa do Mundo de 2026, título que o Brasil busca há 23 anos.

Ancelotti traz consigo uma vasta experiência internacional e um currículo invejável, tendo comandado grandes clubes europeus e conquistado os principais títulos do futebol mundial.

Sua contratação ocorre em meio a um momento de turbulência política na CBF, mas também com a expectativa de renovação e profissionalização do comando técnico da seleção.

Ancelotti desembarcará no Rio de Janeiro no domingo, 25, e será apresentado oficialmente na segunda-feira, 26, quando também fará sua primeira convocação para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai. O técnico terá o desafio de unir o talento brasileiro com sua metodologia tática e experiência para levar a seleção ao hexacampeonato mundial.