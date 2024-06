Qual a fortuna do jogador Rodrygo?

Rodrygo Goes, destaque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, acumula uma fortuna estimada em aproximadamente R$ 220 milhões. Desde sua transferência do Santos para o clube espanhol em 2019, o jovem atacante viu seu patrimônio crescer significativamente graças a salários, prêmios e contratos de patrocínio.

O camisa 10 da Seleção assinou com o Real Madrid por 45 milhões de euros, cerca de R$ 225 milhões na época. Seu salário anual no clube é de aproximadamente 8 milhões de euros, o equivalente a R$ 48 milhões. Esses valores incluem bônus por desempenho e conquistas em campo, que aumentam ainda mais seus rendimentos. Por semana, Rodrigo ganha o equivalente a 160 mil euros (aproximadamente R$ 900 mil).

Além dos ganhos com o futebol, Rodrygo possui contratos de patrocínio com grandes marcas. Entre elas estão a Nike, que fornece seu material esportivo, e outras empresas de destaque global. Estima-se que esses acordos rendam ao jogador cerca de R$ 20 milhões anuais.

Investimentos e bens

Parte da fortuna de Rodrygo também é fruto de investimentos em imóveis e negócios diversos. O jogador tem demonstrado interesse em diversificar suas fontes de renda, investindo em propriedades tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, ele possui uma coleção de carros de luxo e outros ativos de valor.

Desde sua estreia pelo Santos, Rodrygo chamou a atenção por seu talento e velocidade em campo. Sua transferência para o Real Madrid marcou o início de uma nova fase em sua carreira, onde continuou a impressionar com suas habilidades. Na Seleção Brasileira, o atleta tem se destacado em competições importantes, solidificando sua posição como uma das grandes promessas do futebol mundial.

Rodrygo também é uma figura popular nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional com milhões de seguidores. No Instagram, o jogador do Real tem 19 milhões de seguidos. No X (antigo Twitter), o craque da Seleção possui 4 milhões de seguidores.