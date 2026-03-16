Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista de Ancelotti para os amistosos antes da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti: técnico da seleção brasileira apresenta os jogadores que farão parte dos últimos amistosos antes da Copa (Mauro Pimentel/AFP)
Repórter
Publicado em 16 de março de 2026 às 15h34.
Última atualização em 16 de março de 2026 às 15h43.
O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, 16, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.
A convocação definirá os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição final dos 26 atletas que disputarão o Mundial.O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.
Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com cerca de oito vagas ainda indefinidas.
*Em atualização.
Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.