Esporte

Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista de Ancelotti para os amistosos antes da Copa do Mundo

Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31 de março

Carlo Ancelotti: técnico da seleção brasileira apresenta os jogadores que farão parte dos últimos amistosos antes da Copa (Mauro Pimentel/AFP)

Carlo Ancelotti: técnico da seleção brasileira apresenta os jogadores que farão parte dos últimos amistosos antes da Copa (Mauro Pimentel/AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de março de 2026 às 15h34.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 15h43.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, 16, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.

A convocação definirá os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição final dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com cerca de oito vagas ainda indefinidas.

yt thumbnail

Confira a lista dos jogadores convocados para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Goleiro

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Leo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Junior (Real Madrid).

*Em atualização.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoCBFFutebol

Mais de Esporte

De Ronaldo a Vini Jr.: os 12 brasileiros no time dos sonhos de Ancelotti

Por que o empate com o Vasco foi a gota d’água para o Cruzeiro demitir Tite

Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivo hoje

Resultado do jogo Fluminense x Athletico-PR ontem; veja os destaques

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Três estratégias com o ChatGPT para superar concorrentes nos negócios

Negócios

Ele cobra US$ 1 mil para negociar carros e transformou a ideia em US$ 200 mil por mês

Pop

BBB 26: Enquete aponta qual dos brothers já pode arrumar as malas; veja

ESG

24% dos brasileiros já precisaram se deslocar por eventos climáticos extremos, aponta estudo