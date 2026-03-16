Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista de Ancelotti para os amistosos antes da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, 16, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro, a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.

A convocação definirá os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição final dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com cerca de oito vagas ainda indefinidas.

Confira a lista dos jogadores convocados para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Goleiro

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid).

*Em atualização.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.