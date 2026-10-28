Tencent e Visa fazem acordo para facilitar compras de turistas na China

RESUMO ＋ A Tencent, dona do WeChat, e a Visa assinaram um acordo para estudar soluções de pagamento para turistas que visitam a China e para quem viaja a partir do país. A proposta é conectar as redes Weixin Pay e Visa para facilitar compras em estabelecimentos participantes. Para o viajante brasileiro, a relevância está na possibilidade de usar meios de pagamento aceitos no destino, mas o anúncio não confirma disponibilidade para cartões emitidos no Brasil. Parcerias já existentes, como a do PayPal para usuários americanos na China e a do Kakao Pay sul-coreano no exterior, mostram como essas conexões podem abrir mercados. O memorando também prevê colaboração em remessas e compras com agentes de IA, sem anunciar lançamento imediato das soluções.

A Tencent, gigante chinesa dona do WeChat, app similar ao WhatsApp e que reúne pagamentos, e a Visa, rede global de pagamentos, assinaram um acordo para desenvolver soluções que facilitem compras durante viagens à China e a partir do país. O anúncio apresentado nesta quinta-feira, 29, prevê conectar a rede de pagamentos usada no mercado chinês à rede internacional da Visa.

Para quem sai do Brasil para visitar a China, a questão prática é saber se o meio de pagamento usado no dia a dia será aceito pelas lojas do destino. A proposta busca aproximar esses sistemas: de um lado, o aplicativo ou cartão do viajante; do outro, a rede pela qual o comerciante recebe. O anúncio ainda não confirma disponibilidade das novas soluções para cartões emitidos no Brasil.

O memorando estabelece um plano de colaboração, sem anunciar a disponibilidade imediata das soluções previstas. As empresas pretendem desenvolver os serviços por meio da TenPay Global e do Visa Pay, em estabelecimentos participantes das redes Weixin Pay e Visa, seguindo as regras aplicáveis.

Pagamentos para quem viaja à China ou sai do país

A frente de turismo do memorando busca ampliar a colaboração já existente para atender visitantes internacionais na China. O trabalho envolve a TenPay Global, plataforma de pagamentos internacionais da Tencent, e o Visa Pay, solução de pagamentos da Visa. As empresas pretendem desenvolver serviços tanto para turistas que visitam a China quanto para quem sai do país em viagem.

O foco será permitir pagamentos em lojas e outros estabelecimentos participantes das redes Weixin Pay e Visa, seguindo as regras aplicáveis. O Weixin é a versão chinesa do WeChat, e o Weixin Pay é seu serviço de pagamentos. As companhias também planejam aprofundar a cooperação com o Visa Direct, serviço de transferência de dinheiro da Visa, para facilitar remessas internacionais: dinheiro enviado por alguém no exterior a usuários do Weixin Pay na China.

As empresas já colaboraram em outras modalidades de pagamento. Em 2024, a EXAME noticiou o lançamento de pagamentos por reconhecimento da palma da mão em Cingapura pela Tencent em parceria com a Visa.

O mercado que as empresas querem alcançar já movimenta bilhões. Em 2025, turistas que chegaram à China gastaram cerca de 80 bilhões de yuans por plataformas de pagamento pelo celular, segundo o ministro da Cultura e Turismo, Sun Yeli. O valor equivale a aproximadamente US$ 11,6 bilhões na conversão divulgada pelo portal do governo chinês e ajuda a dimensionar a oportunidade de conectar meios de pagamento usados no exterior ao comércio local.

Em dados referentes ao primeiro semestre de 2025, o banco central chinês informou que o valor dos pagamentos pelo celular de pessoas que ingressaram no país cresceu 149% em relação ao mesmo período de 2024. Esse grupo não se limita a turistas, e a alta se refere ao dinheiro movimentado nas transações, não à quantidade de pagamentos.

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Em uma medida mais ampla do mercado, o gasto total do turismo receptivo na China chegou a US$ 131,1 bilhões em 2025, de acordo com o órgão nacional de estatísticas. Esse levantamento inclui visitantes de Hong Kong, Macau e Taiwan, além de estrangeiros. O total ajuda a mostrar a dimensão do consumo que redes de cartões e aplicativos disputam ao facilitar compras durante viagens.

Parcerias para atravessar fronteiras

A parceria permite ampliar o alcance sem que cada empresa precise construir sozinha toda a rede de aceitação em outro país.

Essas alianças ajudam a explicar a estratégia de expansão das plataformas chinesas de pagamento: conectar carteiras digitais, aplicativos usados para pagar compras, a redes de comerciantes que já aceitam pagamentos em outros países. O consumidor pode continuar usando um aplicativo conhecido, enquanto o lojista recebe pelo sistema que já utiliza. Para as empresas, a oportunidade é alcançar novos clientes e participar de mais compras, inclusive dos gastos de turistas.

Um exemplo já em operação envolve a própria Tencent. Em agosto de 2026, o PayPal, empresa americana de pagamentos digitais, confirmou que seus usuários dos Estados Unidos podiam pagar em estabelecimentos da rede Weixin Pay na China com o próprio aplicativo PayPal. Para isso, o visitante usa o QR code, código que pode ser lido pela câmera do celular. A conexão entre PayPal World, plataforma que conecta sistemas de pagamento, e TenPay Global dispensa um aplicativo adicional ou uma conta bancária chinesa. Trata-se de uma integração distinta do novo memorando com a Visa.

Outra rota passa pelo Alipay+, rede da Ant International que conecta diferentes carteiras digitais a comerciantes. A Ant International é uma empresa de tecnologia financeira, e o Alipay+ é diferente do aplicativo chinês Alipay: sua função é conectar vários aplicativos de pagamento. Em setembro de 2025, a empresa anunciou com a Mastercard, outra rede global de pagamentos, compras por aproximação no exterior para usuários do Kakao Pay, carteira digital da Coreia do Sul. O serviço foi oferecido inicialmente em celulares Android compatíveis com NFC, tecnologia que permite pagar aproximando o aparelho da maquininha.

Nesse caso, um usuário sul-coreano pode usar o Kakao Pay em uma viagem internacional nas maquininhas por aproximação que aceitam Mastercard. A opção complementa os pagamentos por QR code e código de barras que a carteira já oferecia no exterior. Para o negócio, isso abre acesso a mercados onde pagar por aproximação faz parte da rotina, além daqueles em que predomina a leitura de códigos pelo celular.

Compras com IA são outra frente do acordo

Outra frente é estudar o uso do Visa Intelligent Commerce, conjunto de ferramentas da Visa para compras com IA. A ideia é permitir que agentes, assistentes digitais capazes de executar tarefas, ajudem usuários elegíveis a encontrar, escolher e comprar produtos ou serviços. Isso poderia incluir pesquisar opções e concluir uma compra dentro da autorização dada pelo consumidor, que deve manter o controle sobre a transação.

O tema faz parte do avanço dos agentes de compra com IA, que podem pesquisar produtos e executar tarefas dentro das permissões recebidas. O acordo também abrange IA para empresas e apoio à expansão internacional dos negócios ligados à Tencent.

Expansão internacional também alcança os negócios de IA

A Midas, plataforma internacional de pagamentos da Tencent, já mantém uma parceria com a Visa no setor de jogos que inclui ações conjuntas de marketing, pagamentos, movimentação de dinheiro e gestão de riscos. Segundo o comunicado, essa cooperação passa a abranger os negócios de IA da Tencent fora da China, com o objetivo de facilitar pagamentos e explorar oportunidades envolvendo agentes. Nesse trabalho também entra a Tencent Cloud, divisão que fornece serviços de computação em nuvem e IA para empresas.

“Ao tornar os pagamentos internacionais mais convenientes e explorar como as capacidades de IA e de agentes da Tencent Cloud podem complementar a rede global e a experiência da Visa, esperamos criar experiências de comércio mais fluidas para os consumidores e novas oportunidades para as empresas, tanto na China quanto internacionalmente”, afirmou Dowson Tong, vice-presidente executivo sênior da Tencent e CEO de seu grupo de nuvem e indústrias inteligentes.

Perguntas frequentes

O que Tencent e Visa assinaram? ＋ Um memorando de entendimento, documento que define intenções de colaboração. A Tencent, dona do WeChat, e a Visa, rede global de pagamentos, querem desenvolver soluções para pagamentos de viajantes de e para a China, além de explorar remessas, compras com assistentes de IA e expansão internacional de negócios.

O que está previsto para viajantes? ＋ A Tencent e a Visa pretendem desenvolver soluções com suas plataformas TenPay Global e Visa Pay para turistas que visitam a China e para quem viaja a partir do país. O objetivo é facilitar compras em estabelecimentos participantes das redes Weixin Pay, serviço de pagamentos da versão chinesa do WeChat, e Visa.

As novas soluções já estão disponíveis para brasileiros? ＋ O comunicado não anuncia lançamento imediato nem confirma disponibilidade para cartões emitidos no Brasil. O memorando prevê explorar soluções, sujeitas às regras aplicáveis, sem cronograma de lançamento informado.

Como entram as remessas internacionais? ＋ Remessas são envios de dinheiro de um país para outro. Tencent e Visa planejam aprofundar a colaboração com o Visa Direct, serviço de transferência de dinheiro da Visa, para facilitar envios de pessoas no exterior a usuários do Weixin Pay na China.

Como parcerias de pagamento ajudam a abrir mercados? ＋ Elas permitem que o consumidor use seu aplicativo de pagamento em lojas de outros países que já participam de uma rede parceira. É o caso de americanos que usam PayPal em estabelecimentos Weixin Pay na China e de sul-coreanos que usam Kakao Pay por aproximação no exterior, por meio de Alipay+ e Mastercard. São integrações distintas do novo acordo exploratório Tencent-Visa.

Qual seria o papel do Visa Intelligent Commerce? ＋ O Visa Intelligent Commerce reúne ferramentas para compras com IA. As empresas estudarão como usá-las para que assistentes digitais ajudem usuários elegíveis a pesquisar, escolher e comprar produtos ou serviços, com segurança e dentro das permissões dadas pelo consumidor.