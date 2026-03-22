O corte de cabelo de Ronaldo na Copa de 2002 foi jogada de marketing?

Doritos decidiu buscar na memória afetiva do futebol brasileiro um de seus gatilhos para a Copa do Mundo deste ano. A marca da PepsiCo lançou a campanha “Teoria do Triângulo”, estrelada por Ronaldo Nazário, a partir de uma releitura de um dos episódios mais lembrados da trajetória do ex-jogador: o corte de cabelo que exibiu no Mundial de 2002.

A ideia foi transformar esse símbolo da cultura pop esportiva em uma narrativa de entretenimento ligada ao principal código visual da marca. Em tom bem-humorado, a campanha associa o formato triangular da tortilha ao antigo visual do Fenômeno, resgatando um episódio que gerou curiosidade e debate muito antes de os memes se consolidarem na cultura brasileira.

A ação foi desenhada em etapas. A conversa começou de forma indireta, quando uma teoria da conspiração sobre o visual de Ronaldo passou a circular nas redes. O ponto de partida foi uma publicação em um perfil anônimo no Reddit, que dizia ter adquirido supostas provas ligadas ao episódio de 2002. Entre os materiais, estariam esboços de uma campanha do ex-jogador com Doritos.

Dias depois, um vídeo teaser ampliou a especulação e levantou a dúvida sobre se tudo fazia parte de uma ação de marketing. A partir daí, ganhou força a ideia de que o cabelo triangular teria sido pensado para remeter ao formato da tortilha.

O tema rapidamente saiu dos nichos digitais e alcançou conversas mais amplas. A TNT Sports levou o assunto para seus programas esportivos, enquanto influenciadores e páginas ligadas ao futebol passaram a repercutir o caso e levantar novas leituras sobre o episódio.

Nomes como Pedro Certezas ajudaram a ampliar a discussão. A revelação veio na sequência: o mistério fazia parte de uma nova campanha de Doritos, lançada na última quinta-feira, 19, como parte da estratégia da marca para a Copa.

No centro da ação está um mocumentário com Ronaldo, que apresenta em tom satírico sua versão sobre o caso. Com esse formato, a campanha tenta ir além de uma peça publicitária tradicional para se aproximar da lógica de conteúdo e conversa, apostando em humor, repertório cultural e memória coletiva para gerar engajamento.

Ao puxar um assunto que já fazia parte do imaginário do torcedor brasileiro, Doritos usa um ativo simbólico forte para reforçar seu território de marca.

“O corte de cabelo de 2002 marcou a minha carreira e é muito legal ver como Doritos conseguiu fazer uma releitura dessa história de um jeito criativo, trazendo o triângulo para a conversa. A teoria da conspiração ganhou uma proporção enorme, e fazer parte dessa campanha foi muito bacana”, diz Ronaldo Nazário, sobre sua participação na ação.

Em entrevistas concedidas à imprensa na época da Copa de 2002, o ex-jogador afirmou que o corte de cabelo ao estilo 'Cascão', como ficou conhecido, foi uma forma de desviar a atenção da imprensa sobre uma lesão na perna.

A operação também foi desenhada para ganhar escala nas próximas semanas. Segundo a marca, mais de 150 criadores de conteúdo vão participar da amplificação da “Teoria do Triângulo”. Entre os nomes já confirmados estão Luana Maluf, Matheus Souza e Bruno Ryan.

A estratégia de mídia inclui presença em plataformas como Meta, YouTube e TikTok, além de inserções em TV aberta nacional e peças de mídia out of home em São Paulo. A campanha seguirá no ar até meados de maio.

Assinada pela AlmapBBDO, com estratégia de mídia da Bakery by Ampfy e marketing de influência da BR Media, a ação reforça o triângulo como principal elemento visual e conceitual de Doritos. Ao acionar Ronaldo e um episódio que atravessa gerações de torcedores, a marca tenta converter memória esportiva em conversa contemporânea, num movimento que combina nostalgia, cultura de internet e circulação multiplataforma.

Ao mesmo tempo, ajuda a preparar o terreno para a presença da PepsiCo na Copa do Mundo por meio da parceria com a Fifa, que inclui marcas como Lay’s, Doritos, Cheetos, Tostitos e Ruffles, com possibilidade de ativações e experiências para o público durante os eventos ligados ao torneio.

“Em 2026, a estratégia de snacks da PepsiCo Brasil é estar junto dos nossos consumidores nos momentos de celebração. Com a Teoria do Triângulo, apostamos em uma narrativa criativa, aproveitando o tema do momento e explorando um dos principais elementos da nossa marca: o triângulo”, diz Cecília Dias, vice-presidente de marketing da PepsiCo Brasil. “Doritos sempre teve essa essência ousada e, ao trazermos o Ronaldo para a Teoria do Triângulo, reforçamos esse valor da marca de um jeito irreverente.”