Esporte

'Joias' do Palmeiras tietam Messi nos EUA e diretor 'convida' argentino para jogar na Libertadores

Jogadores da base alviverde aproveitaram encontro com o craque argentino durante a Messi Cup, torneio Sub-16 disputado no centro de treinamento do Inter Miami

Messi tira fotos com jogadores sub-16 do Palmeiras durante competição organizada pelo craque (Reprodução)

Messi tira fotos com jogadores sub-16 do Palmeiras durante competição organizada pelo craque (Reprodução)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17h43.

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Os jogadores das categorias de base do Palmeiras aproveitaram a participação na Messi Cup, nos Estados Unidos, para tietar Lionel Messi. Os atletas do Sub-16 registraram o encontro com o craque argentino após vencerem o Arsenal por 3 a 1, na terça-feira, 27, resultado que garantiu a classificação da equipe para as quartas de final do torneio.

A competição é realizada no centro de treinamento do Inter Miami, clube defendido pelo astro, em Fort Lauderdale, na região metropolitana de Miami. O torneio foi idealizado por Messi e reúne 16 equipes juvenis de diferentes países.

Como foi o encontro entre Messi e os jogadores do Palmeiras?

O encontro aconteceu após a vitória alviverde sobre o Arsenal, da Inglaterra. Maicon Vinicius, duas vezes, e Gabriel Bueno marcaram os gols da equipe brasileira. Depois da partida, os jovens jogadores aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com o camisa 10 argentino.

Na segunda-feira, 26, Messi já havia recebido uma camisa oficial do Palmeiras. O presente foi entregue por João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do clube, que acompanha a delegação nos Estados Unidos.

O uniforme presenteado ao argentino é o terceiro modelo do Verdão. Além do gesto, o dirigente aproveitou o encontro para brincar e convidar Messi a defender o Palmeiras nafinal da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, marcada para 28 de novembro.

Como está a campanha do Palmeiras na Messi Cup?

O Palmeiras terminou a fase de grupos com bons resultados. Na estreia, venceu o Barcelona por 2 a 0. Depois, empatou por 1 a 1 com o Newell's Old Boys, da Argentina, em partida acompanhada de perto por Messi. O triunfo por 3 a 1 sobre o Arsenal encerrou a participação alviverde no Grupo B e confirmou a vaga nas quartas de final.

Nesta fase, o Palmeiras goleou o Benfica por 5 a 2 nesta quarta-feira, 28, e aguarda o vencedor do jogo entre Boca Juniors e Ajax para conhecer o adversário da semifinal.

Além do clube palestrino, o Flamengo representou o Brasil na competição, mas deu adeus à competição nesta quarta-feira após ser derrotado pelo River Plate por 2 a 1 nas quartas de final. 

O torneio, que teve início no dia 25 de outubro e terminará no domingo, 1º de novembro, busca proporcionar experiência internacional a jovens atletas.

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