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Mansão histórica de Ozzy Osbourne em Los Angeles é anunciada por R$ 80 milhões

Residência construída em 1929 voltou ao mercado por US$ 16 milhões após reduções no preço pedido anteriormente

Mansão de Ozzy Osbourne: localizada no bairro de Hancock Park, em Los Angeles, a propriedade tem quatro suítes, biblioteca, cinema privativo e jardins ( Ilya S. Savenok/Getty Images)

Mansão de Ozzy Osbourne: localizada no bairro de Hancock Park, em Los Angeles, a propriedade tem quatro suítes, biblioteca, cinema privativo e jardins ( Ilya S. Savenok/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 22h01.

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A mansão que pertenceu a Ozzy Osbourne e à empresária Sharon Osbourne voltou ao mercado imobiliário dos Estados Unidos por US$ 16 milhões, cerca de R$ 80 milhões. O imóvel está localizado em Hancock Park, um dos bairros residenciais tradicionais e valorizados de Los Angeles, na Califórnia.

Segundo a Forbes Brasil, o preço anunciado passou por duas reduções antes de chegar ao valor atual. A residência foi inicialmente colocada à venda por US$ 18 milhões e, posteriormente, teve o pedido reduzido para US$ 17 milhões.

Atualmente, a propriedade está sob os cuidados de Sharon, viúva do cantor, que morreu em julho de 2025. O casal havia comprado a casa em 2015 por aproximadamente US$ 11,9 milhões.

Como é a mansão?

Projetada pelo arquiteto A.K. Kellogg, a residência tem 1.070 m² de área construída em um terreno de aproximadamente 2.260 m². A casa fica protegida por portões altos e passou por um processo de restauração que preservou suas características arquitetônicas originais e incorporou recursos modernos de conforto.

Mansão em que viveu Ozzy Osbourne está à venda por US$ 16 milhões

Mansão em que viveu Ozzy Osbourne está à venda por US$ 16 milhões (Divulgação / Carolwood States)

O andar principal conta com a sala de estar, hall de entrada e sala de jantar formal. Uma biblioteca com painéis de madeira se destaca entre os ambientes, que também incluem espaços para a equipe de apoio ou para o uso como escritório.

A cozinha tem acesso à sala de convivência familiar, à área de café da manhã e ao espaço de refeições ao ar livre. Essa área externa conta com forno de pizza e churrasqueira, além de jardins e gramado.

A casa também conta com uma piscina que utiliza mosaicos assentados à mão, um detalhe artesanal que reforça o caráter personalizado da residência.

Sala de estar de casa em que viveu Ozzy Osbourne, que está à venda por US$ 16 milhões

Sala de estar de casa em que viveu Ozzy Osbourne, que está à venda por US$ 16 milhões (Divulgação / Carolwood States)

O andar debaixo tem uma sala de cinema com lareira e bar, no estilo da antiga Hollywood.

No andar superior ficam os quatro quartos, todos com banheiro privativo, enquanto a suíte principal conta com dois banheiros, cada um com closet e área para troca de roupas.

A mansão também é equipada com um elevador que atende a todos os andares. Sobre a garagem, há um apartamento independente para hóspedes.

Família Osbourne já tentou vender a mansão em 2022

A atual tentativa de venda da mansão dá continuidade a um plano iniciado em 2022, quando Ozzy Osbourne ainda era vivo. Segundo o Wall Street Journal, na época, o cantor e Sharon colocaram a propriedade no mercado porque consideravam voltar a morar permanentemente no Reino Unido, onde a família mantém uma residência em Buckinghamshire.

O casal acabou desistindo da negociação naquele momento e permaneceu com o imóvel em Los Angeles. Com a morte de Ozzy, em julho de 2025, a mansão voltou ao mercado imobiliário.

Segundo o portal Realtor, os agentes de Sharon explicaram que, apesar de ela dividir seu tempo entre o Reino Unido e Los Angeles, quando está na Costa Oeste dos Estados Unidos, utiliza um apartamento na Califórnia, o que ajuda a contextualizar a decisão de colocar a mansão novamente à venda.

Embora não tenha a mesma notoriedade da antiga residência da família em Beverly Hills, cenário do reality show de sucesso da MTV, "The Osbournes", a mansão serviu de cenário para o documentário "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home".

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