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Convocações para a Copa começam nesta semana; veja calendário completo

Brasil divulga lista final no dia 18 de maio; seleções têm até 1º de junho para enviar os 26 nomes à Fifa

Copa do Mundo: algumas seleções ainda não anunciaram data para convocação (Divulgação/Adidas)

Copa do Mundo: algumas seleções ainda não anunciaram data para convocação (Divulgação/Adidas)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h51.

Faltam 30 dias para o início da Copa do Mundo e, a partir desta segunda-feira, 11, as seleções participantes começam a divulgar seus convocados.

Após enviar a pré-lista com 55 nomes para a Fifa, as seleções podem anunciar os 26 nomes finais que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os participantes têm até o dia 1.º de junho para divulgação. No dia 2, a Fifa irá divulgar a lista final de todas as 48 seleções que disputarão o tão sonhado título.

A maioria dos países já informou a data em que realizará a convocação; no entanto, alguns ainda não confirmaram, como é o caso da atual campeã do mundo, Argentina.

Já o Brasil anunciará os 26 nomes no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, 11, Carlo Ancelotti enviou a pré-lista para a Fifa.

Veja abaixo a data das convocações:

Grupo A

  • Coreia do Sul - 16 de maio
  • México - 1º de junho
  • República Tcheca - Não divulgou
  • África do Sul - Não divulgou

Grupo B

  • Bósnia - convocou nesta segunda, 11
  • Canadá - Não divulgou
  • Catar - Não divulgou
  • Suíça - 20 de maio

Grupo C

  • Brasil - 18 de maio
  • Escócia - Não divulgou
  • Haiti - Não divulgou
  • Marrocos - 21 de maio

Grupo D

  • Austrália - 1º de junho
  • EUA - 26 de maio
  • Paraguai - Não divulgou
  • Turquia - Não divulgou

Grupo E

  • Alemanha - 21 de maio
  • Costa do Marfim - 15 de maio
  • Curaçao - Não divulgou
  • Equador - Não divulgou

Grupo F

  • Holanda - 25 de maio
  • Japão - 15 de maio
  • Suécia - 12 de maio
  • Tunísia - 15 de maio

Grupo G

  • Bélgica - 15 de maio
  • Egito - Não divulgou
  • Irã - Não divulgou
  • Nova Zelândia - 14 de maio

Grupo H

  • Arábia Saudita - Não divulgou
  • Cabo Verde - Não divulgou
  • Espanha - 25 de maio
  • Uruguai - Não divulgou

Grupo I

  • França - 14 de maio
  • Iraque - Não divulgou
  • Noruega - 21 de maio
  • Senegal - Não divulgou

Grupo J

  • Argentina - Não divulgou
  • Argélia - Não divulgou
  • Áustria - 18 de maio
  • Jordânia - Não divulgou

Grupo K

  • Colômbia - 29 de maio
  • Portugal - 19 de maio
  • RD Congo - 15 de maio
  • Uzbequistão - Não divulgou

Grupo L

  • Croácia - 1º de junho
  • Gana - Não divulgou
  • Inglaterra - 22 de maio
  • Panamá - 26 de maio
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