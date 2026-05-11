Convocações para a Copa começam nesta semana; veja calendário completo

Faltam 30 dias para o início da Copa do Mundo e, a partir desta segunda-feira, 11, as seleções participantes começam a divulgar seus convocados.

Após enviar a pré-lista com 55 nomes para a Fifa, as seleções podem anunciar os 26 nomes finais que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os participantes têm até o dia 1.º de junho para divulgação. No dia 2, a Fifa irá divulgar a lista final de todas as 48 seleções que disputarão o tão sonhado título.

A maioria dos países já informou a data em que realizará a convocação; no entanto, alguns ainda não confirmaram, como é o caso da atual campeã do mundo, Argentina.

Já o Brasil anunciará os 26 nomes no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, 11, Carlo Ancelotti enviou a pré-lista para a Fifa.