Canal do Panamá lança projeto de gasoduto para transportar combustível dos EUA para a Ásia

Combustível chegaria por navio ao Caribe panamenho e, após cruzar istmo pelo gasoduto, seria reembarcado no Pacífico com destino ao continente asiático

(2023) Navio no porto de Balboa, na entrada do Canal do Panamá (AFP)

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20h36.

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) iniciou nesta quinta-feira negociações com 23 empresas interessadas em um projeto de gasoduto paralelo à hidrovia interoceânica para facilitar o transporte de combustível dos Estados Unidos para a Ásia.

A ACP planeja iniciar a construção de um gasoduto de 77km em 2027 para transportar propano, butano e etano da Costa Leste dos Estados Unidos para China, Japão e Coreia do Sul, um negócio que a autoridade do canal estima que dobrará na próxima década.

O combustível chegaria por navio ao Caribe panamenho e, após cruzar o istmo pelo gasoduto, seria reembarcado no Pacífico com destino à Ásia. O canal "iniciou o processo de seleção da concessionária com uma abordagem inicial ao mercado, em um evento realizado na Cidade do Panamá, com a presença de mais de 45 representantes de empresas do setor de energia em todo o mundo", informou a ACP em comunicado.

A nota acrescenta que entre as 23 empresas presentes estavam as petrolíferas Shell e ExxonMobil. Na terça-feira, o chefe da ACP, Ricaurte Vásquez, afirmou que a demanda por gás de petróleo "dobrará nos próximos 10 anos" e, se o Panamá não construir o gasoduto, poderá surgir "uma rota diferente" para seu transporte.

O gasoduto poderá custar entre US$ 2 bilhões e US$ 8 bilhões (entre R$ 10,64 bilhões e R$ 42,53 bilhões na cotação atual), dependendo se todos os três gases ou apenas um deles forem transportados. Cerca de 5% do comércio marítimo global passa pelo Canal do Panamá, cujos principais usuários são os Estados Unidos e a China.

Mais de 90% do propano, butano e etano enviados dos Estados Unidos para a Ásia utilizaram o Canal do Panamá até 2023, mas essa porcentagem vem diminuindo. De acordo com as projeções da ACP, o gasoduto permitiria o transporte de 2,5 milhões de barris de combustível por dia. A ACP estima que a concessionária será selecionada no quarto trimestre de 2026.

Vásquez acredita que o transporte de gás aumentará nos próximos anos devido à industrialização da Índia e à capacidade de exportação dos Estados Unidos. O canal, inaugurado pelos Estados Unidos em 1914, conecta mais de 1.900 portos em 170 países.

