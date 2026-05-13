Da CazéTV aos colecionáveis: as apostas do iFood na Copa para se consolidar como marca brasileira

A Copa do Mundo 2026 promete ser um marco para o iFood, não só pelo volume de vendas que o maior torneio global do futebol pode gerar, mas pelo potencial de fortalecer ainda mais sua imagem como uma marca profundamente conectada ao Brasil.

Com o conceito "iFood é do Brasil. É tudo pra mim", a companhia de delivery amplia sua atuação no país, utilizando o futebol como palco para consolidar sua relação com os brasileiros, seus consumidores e parceiros.

Patrocinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das seleções masculina e feminina até 2027, a empresa investe em ativações presenciais, conteúdo em tempo real e itens colecionáveis durante o mundial. Uma série de iniciativas que visam engajar ainda mais o público brasileiro durante a Copa.

"A Copa de 2022 foi inusitada para nós, a nossa estreia em um evento dessa magnitude. Nosso grande passo naquele ano foi fazer parte das transmissões como patrocinador da CazéTV, em um formato para o streaming, que chegou forte na vida dos brasileiros, que antes estavam acostumados a acompanhar os jogos pela TV. Foi uma aposta certeira", conta Ana Gabriela Lopes, VP de Marketing do iFood, em entrevista à EXAME.

A empresa usou inteligência artificial (IA) e dados para otimizar a operação. Isso permitiu uma melhor gestão da demanda e a melhoria das jornadas de consumo dos clientes e dos parceiros, ressaltou a executiva.

"Para nos prepararmos logisticamente e garantir que os estabelecimentos parceiros consigam atender essa demanda, utilizamos inteligência artificial e dados para otimizar a operação, evitando falhas na jornada do cliente e dos parceiros, seja o entregador, restaurante ou outro estabelecimento", detalha. "

O cenário, segundo Ana Gabriela, é favorável para a expansão do público consumidor durante a Copa, em razão da demanda dos usuários por outros produtos que vão além dos alimentos.

"Em 2022, tivemos uma procura grande com poucos estabelecimentos, o que nos ajudou a entender a relevância dessa tática e a antecipar a demanda para este ano. Usamos esses dados tanto para melhorar a operação quanto para ajustar nossas estratégias de marketing. Além de ser conhecido pelas entregas de alimentos, o iFood evoluiu muito e passamos também a oferecer categorias como farmácia, entre outras."

Agora, a companhia se sente mais madura para colocar em ação uma campanha robusta e com funcionamento em diversas frentes.

"Quatro anos depois, nós aprendemos na Copa Masculina e Feminina como se apropriar desse território esportivo e como inserir o iFood nessa perspectiva. Nesta edição, estamos com a missão de firmar iFood como uma marca brasileira, diante da conexão do brasileiro com o futebol. Por isso, elevamos nossos investimentos em estratégias de comunicação e patrocínio. A nossa campanha conta com muitos influenciadores nas redes sociais, como Diogo Defante, que se tornou uma das principais figuras da internet e do esporte. Em patrocínio de mídia, vamos manter a parceria com a CazéTV, que vai transmitir todos os jogos da Copa, o que é relevante para nós pela audiência no streaming".

A executiva esclarece que o estreitamento de laços do iFood com a CBF visa não apenas impulsionar o esporte no país, como também reforçar a brasilidade da marca. "A Seleção Brasileira, apesar dos altos e baixos, representa um orgulho nacional. Para nós, faz mais sentido estar com a CBF nesse momento. Queremos deixar claro para todos nosso DNA brasileiro e dar mais visibilidade ao futebol, incluindo a seleção feminina".

Um novo olhar sobre o consumo do futebol

CazéTV: empresa de Casimiro Miguel impactou o formato e o consumo do esporte na internet. (CazéTV/Divulgação)

A VP de Marketing do iFood afirma que durante a operação na Copa do Mundo de 2022, a empresa mudanças enxergou os potenciais do consumo de conteúdos na internet.

"Com a ascensão do streaming, as pessoas não dependem mais da TV para acompanhar os jogos, pois podem acompanhá-los de qualquer lugar. E esse aumento na capilaridade da audiência abriu portas para o iFood dentro desse universo", avaliou.

Ela também reconhece que a integração das transmissões online com as redes sociais representou não apenas oportunidades comerciais, como também a inclusão da companhia em grandes debates.

"As pessoas não estão apenas assistindo ao jogo, mas também acompanhando o que está acontecendo nas redes sociais. Para as marcas, é essencial participar dessas conversas, principalmente em um evento de alta relevância cultural como a Copa".

A Copa do Mundo de 2026 tende a atrair não apenas os "loucos" por futebol, mas também uma audiência composta por indivíduos que não acompanham a modalidade com frequência, mas que se interessam pelo torneio devido à sua importância. O recorte faz parte de um estudo conduzido pela Adlook.

Segundo dados da Kantar, 77% dos consumidores pretendem assistir ao torneio, com 73% deles escolhendo acompanhá-lo pela TV aberta, 39% na TV por assinatura, 31% via streaming, 23% pelas redes sociais e 4% por rádio.

Nesse panorama, a CazéTV será um dos maiores destaques na transmissão esportiva, responsável pela exibição de todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026 ao vivo e gratuitamente no YouTube.

De olho nesse movimento, o iFood renovou a parceria com a pioneira nas transmissões de esportes nas redes sociais. Desde 2022, a companhia de delivery se consolidou como patrocinador da plataforma, com a promoção de conteúdo interativo que não interrompe a experiência do usuário.

Em 2026, a marca expande sua atuação na CazéTV com a união de novos conteúdos e ativações de marca durante as transmissões da Copa. O alcance do canal, que já conta com mais de 25 milhões de inscritos no YouTube, reforça o papel do iFood em integrar tecnologia, entretenimento e esporte. Nesta edição da competição, a entregadora também será uma das patrocinadoras da Casa CazéTV, projeto físico que funcionará em São Paulo e Rio de Janeiro para levar a experiência do canal para o mundo físico.

"Essa é uma das nossas maiores jogadas. É a primeira vez que a Cazé vai fazer isso, e vamos aprender juntos. Em 2022, quando patrocinamos a transmissão deles, também era uma aposta, mas deu certo", disse Ana Gabriela.

Uma experiência de marca única

Canarinhos iFood: app lançou pelúcias de Canarinhos para celebrar títulos do Brasil (iFood/Divulgação)

A experiência vai além do digital. O lançamento dos colecionáveis "Canarinhos iFood" é um exemplo de como a marca está se conectando emocionalmente com seus consumidores. Disponíveis de 18 de maio a 26 de junho (ou até durarem os estoques), as pelúcias representam a história da seleção brasileira e fazem alusão aos anos de conquistas da equipe.

A mecânica de compra incentiva a fidelização dos consumidores ao oferecer selos a cada pedido de comida, que podem ser trocados por uma versão do mascote. A estratégia de colecionáveis resgata a memória afetiva dos brasileiros e promove a interação com a marca em um momento de intensa paixão nacional.

"É uma dos nossos principais investimentos de experiências para o consumidor nos próximos meses. Os 'Canarinhos' tem um apelo nostálgico entre as opções de colecionáveis para o evento. São cinco modelos que as pessoas podem adquirir, por meio de compras no app. Além de coleção de selos, troca de canarinhos e pode ser entregue diretamente na casa das pessoas. Do ponto de vista estratégico, é um modelo diferente, porque reforça a proposta de valor do iFood de prezar pela conveniência e nos permite sair um pouco do mundo digital e trazer algo concreto aos consumidores, com uma conexão emocional com a marca".

De eventos de conexão até parcerias para entrega rápida

O iFood não apenas oferece produtos e serviços, mas também cria eventos que incentivam a interação entre os consumidores. A companhia realizará uma grande troca de figurinhas no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a expectativa de bater seu próprio recorde de 2022 e reunir mais de 5 mil colecionadores.

A proposta é criar uma experiência imersiva que celebre a paixão pelo futebol e pela Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que reforça a presença do iFood como patrocinador oficial e facilitador da experiência de consumo dos brasileiros.

"Queremos estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, não apenas no espaço digital. No dia 30 de maio, realizaremos um grande evento de trocas de figurinhas do álbum da Copa em parceria com a Panini. Nossa meta é bater nosso próprio recorde Guinness como o maior ponto de troca de figurinhas do mundo, aproveitando que o brasileiro está inserido nesta febre. Serão permitidas também as trocas de 'Canarinhos'. É uma forma de estreitar nossos laços com o público".

A inovação também está presente na logística. O iFood e a Panini, editora italiana responsável pelo álbum oficial, se unem para oferecer a loja oficial de figurinhas da Copa dentro do app, com entrega rápida de até 10 minutos. Parcerias com empresas como OXXO, Atacadão, Carrefour, e Americanas garantem que os consumidores tenham acesso à experiência completa de colecionador com a conveniência que o iFood já oferece no dia a dia.

"Eu testei e as figurinhas chegaram em menos de 10 minutos. Em 2022, oferecemos essa funcionalidade, mas agora ela está mais expandida, com milhares de estabelecimentos vendendo figurinhas por meio do iFood, que evoluiu muito desde então. Agora, temos uma plataforma que inclui diversos tipos de estabelecimentos, o que facilita a logística de vendas", explicou Ana Gabriela.

Os planos para entregadores e restaurantes parceiros

Durante a Copa, o iFood também amplia suas ações voltadas para os entregadores, com campanhas de valorização da categoria e geração de novas oportunidades de renda para as empresas parceiras. Ativações em pontos estratégicos das cidades e itens personalizados visam engajar os motoristas e reconhecer seu papel fundamental no sucesso da operação.

Aos restaurante, o iFood oferecerá treinamentos, suporte educacional e ferramentas para maximizar as vendas durante os picos de demanda gerados pelo evento.

"Pensando no iFood como um ecossistema que não foca apenas no B2C, olhamos para nossos parceiros importantes como os restaurantes, entregadores e estabelecimentos diversos. Estamos lançando uma edição exclusiva de Copa de camisetas, jaquetas e bags com brasão da CBF para os entregadores, que será distribuída nas próximas semanas. Cerca de 10 mil estabelecimentos parceiros serão contemplados, levando em conta que milhares de pessoas estarão em bares e restaurantes para assistir aos jogos da Copa. Estaremos junto com eles para trazer identidade do torneio, da companhia e promover uma experiência única".

A marca não apenas aposta em um grande volume de vendas, mas também quer reforçar seu compromisso com o Brasil e com os consumidores. Para lidar com os picos de demanda durante os jogos, a empresa vai se apoiar nos algoritmos para antecipar comportamentos dos usuários, preferências e possíveis contratempos.

"Essa tecnologia ajuda os restaurantes a se prepararem para a alta demanda e evitando que enfrentem problemas operacionais. Se necessário, o algoritmo pode até sugerir que um estabelecimento feche, caso identifique que não conseguirá atender à demanda, ou redirecionar os consumidores para outros estabelecimentos".

Ana Gabriela Lopes salienta que, na última Copa, equilibrar a distribuição de pedidos entre os entregadores foi um dos maiores desafios da operação. E nesta edição, a companhia de delivery está preparada para evitar sobrecarga. "A falta de entregadores, que foi um problema no passado, já está mais equilibrada graças à evolução dos algoritmos, que aprendem e se adaptam constantemente. Durante a Copa, por exemplo, a experiência acumulada ajudará a plataforma a lidar com a alta demanda de forma mais eficiente."