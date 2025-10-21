Do rand ao cedi: como disparada do ouro está beneficiando um pequeno grupo de países emergentes

Com valorização de cerca de 65% no ano, apoiada em fundamentos sólidos de demanda, o ouro tem proporcionado ganhos surpreendentes em mercados emergentes, aumentando a confiança de investidores nos países que produzem e consomem o metal.

Os preços elevados do metal explica, em grande parte, o forte desempenho do mercado sul-africano em 2025. O índice FTSE/JSE Africa All Shares já subiu mais de 30% neste ano, caminhando para o melhor resultado em duas décadas, com ações de mineradoras como Sibanye Stillwater, AngloGold Ashanti e Gold Fields triplicando de valor.

A moedal local, o rand, também está próxima da máxima em um ano, enquanto o rendimento dos títulos públicos de 10 anos caiu recentemente abaixo de 9% pela primeira vez em mais de sete anos.

Em Gana, o maior produtor de ouro da África, a classificação de risco foi elevada pela Moody's. Após a crise econômica de 2022, que levou o país ao calote da dívida, Gana vem se recuperando sob o governo do presidente John Mahama. O cedi se valorizou cerca de 38% neste ano, o maior aumento global.

Para gestores de recursos ouvidos pela Bloomberg, a valorização do ouro tem reforçado o otimismo nos mercados emergentes, gerando efeito de riqueza para produtores e compradores e fortalecendo a confiança dos investidores. Estrategistas do Goldman Sachs destacam a força da mineração na África do Sul como um fator-chave para ganhos futuros em ações e títulos do país.

“A alta do ouro é benéfica para um pequeno grupo de países em mercados emergentes, como Uzbequistão, Gana e África do Sul”, disse Daniel Wood, da William Blair Investment Management, à Bloomberg. Ele ressaltou otimismo com a moeda do Uzbequistão, grande produtor de ouro, e citou outros países que aumentam reservas, como Polônia, Turquia e Cazaquistão.

Apesar do cenário positivo, Alexis de Mones, do Ashmore Group, alerta que os efeitos da alta do ouro não devem ser vistos isoladamente como fonte de solidez de crédito. O principal impulso para os mercados emergentes é que os preços do ouro se combinam com um dólar fraco e condições financeiras mais favoráveis, uma visão compartilhada por Ning Sun, da State Street Markets. Segundo ela, “a alta beneficia mais os mercados emergentes do que os desenvolvidos”, pois eles não só produzem ouro, como também acumulam reservas, reforçando sua posição diante de turbulências globais.

*com agências internacionais