Messi x Brasil: os números, os gols e a vitória que marcou a carreira do craque argentino

Lionel Messi encerrou nesta segunda-feira sua história com a seleção argentina. Aos 39 anos, o camisa 10 anunciou a aposentadoria da Albiceleste depois de 20 anos na equipe principal, período em que transformou uma relação marcada por frustrações em uma das trajetórias mais vitoriosas da história do país.

E, entre tantos capítulos dessa caminhada, o Brasil ocupa um espaço particular. Messi enfrentou a Seleção em 13 oportunidades e terminou com um retrospecto negativo: foram seis derrotas, cinco vitórias argentinas e dois empates. Ainda assim, o craque esteve presente em partidas que ficaram marcadas na rivalidade entre os dois países.

O argentino balançou as redes cinco vezes contra o Brasil, mas existe uma curiosidade importante: nenhum desses gols aconteceu em uma partida oficial. As cinco bolas na rede vieram em amistosos.

Os gols de Messi contra o Brasil

O primeiro gol de Messi contra a Seleção aconteceu em 2010. Em amistoso disputado em Doha, no Catar, o atacante marcou nos minutos finais e garantiu a vitória argentina por 1 a 0.

Dois anos depois, veio o jogo mais movimentado da lista. Argentina e Brasil fizeram um amistoso de sete gols nos Estados Unidos, e Messi marcou duas vezes na vitória argentina por 4 a 3.

O último gol do camisa 10 contra os brasileiros saiu em 2019. No mesmo ano em que o Brasil eliminou a Argentina na semifinal da Copa América, Messi voltou a enfrentar a Seleção em um amistoso e marcou de pênalti na vitória argentina por 1 a 0.

A derrota brasileira que Messi não precisou marcar

O jogo mais importante de Messi contra o Brasil não teve gol do argentino. Na final da Copa América de 2021, no Maracanã, a Argentina derrotou a Seleção por 1 a 0, com gol de Ángel Di María. Messi não balançou as redes, mas conquistou naquele momento seu primeiro grande título pela equipe principal.

A taça teve um peso especial. Depois de perder finais da Copa do Mundo de 2014 e das Copas América de 2015 e 2016, o camisa 10 finalmente levantou um troféu com a Argentina.

A conquista no Rio de Janeiro abriu caminho para a fase mais vitoriosa de sua passagem pela seleção. No ano seguinte, Messi conquistou a Finalíssima contra a Itália e, em 2022, comandou a Argentina na conquista da Copa do Mundo no Catar. Em 2024, veio ainda o bicampeonato da Copa América.

Brasil também levou a melhor em jogos decisivos

Se a vitória no Maracanã virou um dos símbolos da era Messi, o Brasil também impôs derrotas importantes ao argentino.

Na Copa América de 2007, a Seleção venceu a Argentina por 3 a 0 na decisão. Em 2019, novamente em uma semifinal de Copa América, o Brasil derrotou os argentinos por 2 a 0 e avançou à final.

Pelas Eliminatórias, o domínio brasileiro também aparece no retrospecto. A Seleção venceu por 3 a 1 em 2009 e por 3 a 0 em 2016, enquanto o duelo de 2008 terminou sem gols. O empate voltou a acontecer em 2021, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Um duelo que não entra nas estatísticas oficiais

A rivalidade entre Messi e Brasil ainda teve um episódio que não aparece nos números da seleção principal.

Nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a Argentina venceu o Brasil por 3 a 0 e avançou para a disputa da medalha de ouro. Messi participou daquela campanha e terminou o torneio como campeão olímpico.

O confronto, porém, não é contabilizado no retrospecto oficial do jogador pela seleção principal porque o futebol masculino olímpico é disputado por equipes sub-23, com a possibilidade de três atletas acima dessa faixa etária.

Mesmo fora das estatísticas tradicionais, a partida representa uma das vitórias mais expressivas de Messi sobre o futebol brasileiro.