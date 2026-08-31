Daniel Alves perde recurso e é condenado a pagar multa milionária ao Pumas

Daniel Alves sofreu mais uma derrota na disputa judicial contra o Pumas. A Justiça Federal da Suíça confirmou a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) e determinou que o ex-lateral-direito deverá pagar US$ 2,25 milhões, cerca de R$ 11,65 milhões, ao clube mexicano, segundo a ESPN.

A decisão mantém o entendimento adotado anteriormente pela CAS, que havia dado razão ao Pumas em setembro de 2025. O clube recorreu à Corte após ter seu pedido inicialmente rejeitado pelo Tribunal do Futebol da Fifa.

Além da indenização ao time mexicano, Daniel Alves também terá que arcar com despesas relacionadas ao processo na Suíça. O ex-jogador foi condenado ao pagamento de 17 mil francos suíços em custos legais e outros 19 mil francos suíços em despesas processuais.

Entenda a disputa entre Daniel Alves e o Pumas

O caso teve início após a rescisão do contrato entre o brasileiro e o Pumas, em janeiro de 2023. Na época, o clube mexicano decidiu encerrar o vínculo depois que Daniel Alves foi preso em Barcelona, acusado de abuso sexual contra uma mulher.

A situação levou a uma disputa sobre os termos da rescisão. O Pumas inicialmente buscou uma indenização de US$ 5 milhões, valor que corresponde atualmente a cerca de R$ 26 milhões.

O clube também pretendia receber mais US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5,2 milhões, referente a valores pagos anteriormente pelos direitos de imagem do jogador.

O pedido mexicano tinha como base uma cláusula prevista no contrato de Daniel Alves, relacionada às consequências de uma ruptura contratual sem justa causa.

CAS deu razão ao clube mexicano

A primeira tentativa do Pumas não teve sucesso no Tribunal do Futebol da Fifa. O clube, então, levou o caso à Corte Arbitral do Esporte.

Em setembro de 2025, a CAS reformou o entendimento anterior e decidiu que Daniel Alves deveria indenizar o Pumas em US$ 2,25 milhões.

O processo ainda chegou à Justiça Federal da Suíça, última instância acionada pelo ex-lateral na tentativa de reverter a decisão.

No dia 11 de junho, o tribunal suíço confirmou a determinação da CAS e manteve a obrigação de pagamento.

Aos 43 anos, Daniel Alves deixou os campos e recentemente passou a atuar também como empresário no futebol. O ex-jogador se tornou dono do Sporting Clube de São João de Ver, equipe portuguesa que disputa a terceira divisão do país.

O novo investimento representa uma mudança de rumo para o brasileiro, que construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol antes de encerrar sua trajetória como jogador.