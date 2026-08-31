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Maceió apresenta projeto de nova arena de R$ 600 milhões com estádio de frente para a praia

Arena dos Corais terá capacidade para 30 mil pessoas e integra complexo multiuso previsto para o litoral norte da capital alagoana

Arena dos Corais: estádio deve ser ultra moderno (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Arena dos Corais: estádio deve ser ultra moderno (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19h15.

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Maceió pode ganhar um novo estádio para 30 mil torcedores nos próximos anos. Batizado de Arena dos Corais, o projeto apresentado pela Prefeitura prevê a construção de um complexo multiuso no litoral norte da capital alagoana, com um estádio pensado também para grandes eventos nacionais, segundo o jornalista Cassio Zirpoli.

A proposta surge em meio às limitações estruturais do Rei Pelé, tradicional palco do futebol de Alagoas. Inaugurado em 1970 e projetado originalmente para receber cerca de 40 mil pessoas, o estádio atualmente opera com capacidade bem inferior.

Dependendo das condições estruturais e das liberações do Corpo de Bombeiros, o número de espectadores permitidos varia. Em diferentes momentos, o Rei Pelé já teve capacidade reduzida para cerca de 13 mil pessoas, enquanto outras liberações permitiram públicos próximos de 17 mil.

A nova arena, porém, não será construída como uma substituta direta do atual estádio.

Nova arena ficará de frente para o litoral

Segundo informações de Zirpoli, a Arena dos Corais está prevista para a região de Riacho Doce, no litoral norte de Maceió. O projeto não tem relação geográfica com o bairro do Trapiche da Barra, onde está localizado o Rei Pelé e que é administrado pelo Governo de Alagoas.

Com capacidade planejada para 30 mil pessoas, o estádio deve ser uma das principais estruturas de um complexo de 372 mil metros quadrados.

O projeto arquitetônico prevê uma construção inspirada na paisagem do litoral alagoano. Um dos setores do estádio ficaria aberto para o lado da praia, enquanto a estrutura teria um formato semelhante à letra U.

Além dos jogos de futebol, a proposta é transformar a região em um espaço destinado a atividades de lazer, cultura, turismo e grandes espetáculos.

Projeto prevê investimento de R$ 600 milhões

O custo estimado para a construção do estádio e do parque é de R$ 600 milhões, segundo Zirpoli. A Prefeitura pretende viabilizar a obra por meio de uma parceria público-privada. Até o momento, entretanto, ainda não existe um prazo definido para a conclusão do complexo.

A previsão é que o leilão da PPP seja realizado durante o primeiro semestre de 2027, embora o edital da parceria ainda não tenha sido publicado.

Em sua apresentação, o prefeito Rodrigo Cunha afirmou que a intenção é criar um equipamento que vá além dos dias de jogos.

A ideia é que o Parque dos Corais funcione durante todo o ano como um espaço público, reunindo esporte, lazer, cultura e atividades ligadas ao turismo.

Maceió aposta em nova área de expansão

O projeto também tem como objetivo estimular o desenvolvimento urbano do litoral norte da capital.

Segundo a Prefeitura, a região vem passando por um período de expansão e a construção do complexo criaria um novo polo de lazer para a população e para os turistas.

A intenção é que o parque não dependa exclusivamente do calendário do futebol para funcionar, permanecendo aberto e ativo mesmo nos períodos sem partidas ou grandes eventos.

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