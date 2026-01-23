Davi Brito x Bambam: duelo entre campeões do BBB é confirmado

O Fight Music Show oficializou o confronto entre Davi Brito, campeão do BBB 24, e Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do programa. O duelo vinha sendo especulado desde novembro, quando Bambam desafiou Davi publicamente para um combate no evento.

A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 22, em publicação nas redes sociais. A organização ainda não divulgou data, local ou venda de ingressos, mas informou que a disputa terá transmissão pela Globo e pelo Canal Combate.

Por que Davi e Bambam vão se enfrentar no FMS?

O convite de Bambam surgiu após Davi Brito estrear no ringue do FMS 7, quando enfrentou Sacha Bali. A repercussão nas redes sociais e a rivalidade construída ao longo dos meses aumentaram o interesse pelo duelo entre os campeões do BBB.

O confronto atual será realizado na edição FMS 8, que segue em fase de definição logística. A organização do evento tem apostado em lutas entre celebridades, influenciadores, atletas e ex-participantes de reality shows, estratégia que ampliou o alcance do FMS nos últimos anos e atraiu um público que mistura fãs de entretenimento e esportes de combate.