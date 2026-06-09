Copa do Mundo 2026: veja a lista dos jogadores que estarão ausentes por lesão

A poucos meses do início da Copa do Mundo, diversas seleções chegam ao torneio sem alguns de seus principais jogadores. Lesões graves, cirurgias e longos períodos de recuperação tiraram atletas considerados peças centrais de equipes que figuram entre as candidatas ao título.

Brasil, França, Alemanha, Holanda, Japão e Suécia estão entre os países que sofreram baixas relevantes. Em muitos casos, os problemas físicos ocorreram em momentos decisivos da temporada e inviabilizaram qualquer possibilidade de participação no Mundial.

Veja a lista a seguir:

Rodrygo (Brasil)

A principal ausência da seleção brasileira é Rodrygo. O atacante do Real Madrid sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior acompanhada de lesão no menisco externo do joelho direito, interrompendo uma temporada na qual se consolidava como uma das referências ofensivas do Brasil.

O período de recuperação estimado varia entre seis e doze meses, o que inviabilizou sua convocação para a Copa. Desde a cirurgia, o jogador tem compartilhado atualizações sobre a recuperação em suas redes sociais.

Éder Militão (Brasil)

Outro desfalque importante para a equipe comandada por Carlo Ancelotti é Éder Militão. O zagueiro do Real Madrid sentiu fortes dores na perna esquerda durante uma partida recente e precisou deixar o campo.

Após exames realizados pelo departamento médico do clube espanhol, foi constatada a necessidade de uma intervenção cirúrgica, encerrando suas chances de disputar o torneio.

Estevão (Brasil)

Titular da seleção brasileira e uma das principais promessas do futebol nacional, Estevão também não estará na Copa do Mundo. O atacante sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita.

O jogador do Chelsea já havia enfrentado outro problema físico no início de 2026, quando ficou afastado após uma lesão na perna esquerda. Desta vez, a gravidade da contusão comprometeu sua participação no primeiro Mundial da carreira.

Hugo Ekitiké (França)

A seleção francesa perdeu uma opção importante para o setor ofensivo após Hugo Ekitiké romper o tendão de Aquiles durante uma partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain pela atual edição da Liga dos Campeões.

A lesão foi confirmada pelo clube inglês dois dias depois do confronto. Na sequência, o técnico Didier Deschamps retirou o atacante da lista para o Mundial.

Marc-André ter Stegen (Alemanha)

O goleiro alemão ficou fora da convocação após uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada. Entre as lesões registradas nos últimos meses, uma das mais relevantes atingiu a coxa esquerda durante o primeiro semestre.

Sem recuperar plenamente as condições físicas, Ter Stegen perdeu espaço na equipe nacional e viu Manuel Neuer reassumir protagonismo na posição.

Serge Gnabry (Alemanha)

A Alemanha também não poderá contar com Serge Gnabry. O meia-atacante do Bayern de Munique informou em abril que havia rompido o músculo adutor da coxa direita durante um treinamento.

Na época, os médicos estimaram um período mínimo de recuperação de três meses, prazo incompatível com a preparação para a competição.

Matthijs de Ligt (Holanda)

Após passagens por Ajax, Juventus e Bayern de Munique, Matthijs de Ligt chegou ao Manchester United em 2024. No clube inglês, porém, a trajetória recente foi marcada por problemas físicos.

Fora de ação desde dezembro de 2025, o defensor passou por uma cirurgia nas costas em maio deste ano. Com previsão de retorno apenas dentro de seis meses, acabou excluído da lista holandesa.

Xavi Simons (Holanda)

A seleção da Holanda também perdeu um de seus principais talentos ofensivos. Atualmente no Tottenham, Xavi Simons sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A lesão encerrou a temporada do meio-campista de 23 anos e adiou seu retorno aos gramados para 2027, afastando qualquer possibilidade de presença na Copa.

Kaoru Mitoma (Japão)

Destaque da seleção japonesa nos últimos ciclos, Kaoru Mitoma não conseguiu se recuperar a tempo para a disputa do torneio.

O atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante um confronto entre Brighton e Wolverhampton. Como o problema ocorreu a menos de um mês do início da competição, o retorno em tempo hábil tornou-se inviável.

Dejan Kulusevski (Suécia)

Entre os principais nomes ausentes da Copa também está Dejan Kulusevski. Principal referência da seleção sueca, o jogador do Tottenham enfrentou uma grave lesão no joelho.

O problema físico o afastou dos gramados durante grande parte da temporada e impediu que estivesse apto para integrar a convocação final da Suécia para o Mundial.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.