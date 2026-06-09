Torcedor britânico reúne uma cerveja de cada país da Copa do Mundo; veja a representante do Brasil

Quase dois anos antes do início da Copa do Mundo 2026, um torcedor inglês chamou atenção nas redes sociais ao reunir bebidas representando todos os 48 países classificados para o torneio. A coleção conta com 48 latas e garrafas, cada uma associada a uma seleção participante da competição organizada por FIFA, entidade máxima do futebol mundial.

O responsável pela iniciativa é Gus Hully, que publicou imagens da coleção e explicou que pretende consumir cada bebida após a eliminação da respectiva seleção durante o torneio. Segundo ele, o projeto exigiu meses de busca e a colaboração de pessoas de diferentes países para encontrar alguns dos rótulos.

“Você não tem ideia de quanto tempo isso levou para reunir tudo isso. Tive sorte com alguns, mas também tenho pessoas ótimas me ajudando no caminho”, afirmou Hully em publicação na rede social X.

A seleção de bebidas reúne marcas tradicionais de diferentes mercados. Entre os rótulos escolhidos estão a Quilmes, da Argentina, atual campeã mundial, e a Garage Project Pickle Beer, da Nova Zelândia, bebida produzida com notas de picles.

Outro destaque da lista é a Augustiner Lagerbier Hell, representante da Alemanha. O rótulo é produzido pela Augustiner-Bräu, cervejaria fundada em 1328 na cidade de Munique. No caso do Brasil, a bebida escolhida por Hully foi uma lata de Brahma Chopp.

A iniciativa não começou para a edição de 2026. O torcedor já havia realizado projeto semelhante durante a Copa do Mundo do Catar 2022. Na ocasião, a bebida brasileira selecionada foi a Original.

Restrições ao álcool aparecem em parte da coleção

A relação de bebidas também reflete características culturais e regulatórias de alguns países participantes. Em casos como Irã, Catar e Arábia Saudita, os produtos escolhidos não são cervejas alcoólicas, mas bebidas maltadas sem álcool, frequentemente comercializadas em sabores de frutas.

A presença dessas bebidas está relacionada às restrições legais e religiosas que limitam ou proíbem o consumo de álcool nesses países.

Ao detalhar a proposta, Hully afirmou que pretende abrir cada garrafa ou lata conforme o avanço da competição. “Vou beber cada cerveja assim que o país for eliminado do torneio. Não tenho espaço suficiente no apartamento para múltiplas por jogo!”, escreveu o torcedor.

Veja a Lista