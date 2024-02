Popó x Bambam: Fight Music Show transcende os quatro cantos do ringue

O Fight Music Show (FMS) está de volta. O evento de boxe que reúne esporte, música e entretenimento vai sacudir a noite deste sábado, 24, a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão do Canal Combate e da TV Globo. A luta principal coloca frente a frente o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, e Kleber Bambam, vencedor do primeiro BBB.

Após vencer o comediante Whindersson Nunes na primeira edição do FMS, que foi um sucesso, rendendo R$ 25 milhões, Popó começou a receber desafios do fisiculturista e agora a luta finalmente sairá do papel, apesar da diferença de tamanhos entre os oponentes.

Além de Popó e Bambam, o card deste sábado conta com outras figuras conhecidas do público brasileiro, como Nego do Borel, MC Gui, Thomaz Costa, Emilene Juarez e Fernanda Lacerda (Mendigata). Além das lutas de boxe, o evento também promoverá três combates de MMA.

Como começou o Fight Music Show?

O FMS foi inspirado em Contender Series, série de televisão que mostra o presidente da UFC, Dana White, procurando lutadores marciais com talento. O evento também foi influenciado pelo marketing de Jake Paul, ex-ator da Disney e que conta com mais de 50 milhões de seguidores em suas redes sociais. Na primeira edição em novembro de 2020, Jake nocauteou o ex-jogador de basquete do New York Knicks, Nate Robinson, no segundo round. Na ocasião, Mike Tyson, maior lutador de todos os tempos, também entrou nos ringues, ao encarar Roy Jones Jr.

Diversos brasileiros, tanto artistas da música como atletas da própria luta, já participaram do Fight Music Show. Na última edição do evento, Whindersson Nunes e Popó protagonizaram a principal luta do dia, com vitória do tetracampeão mundial. Segundo Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, o modelo do FMS é mais focado em entretenimento do que propriamente em luta: “Popó vs Bambam é um evento de entretenimento, e por acaso uma luta de boxe também. Trata-se do mesmo modelo que tem sido feito nos EUA, ou seja, grande promoção do evento, com os organizadores menos preocupados com o conteúdo esportivo e mais focados com a repercussão nas redes sociais, veículos de comunicação e o de proporcionar uma experiência diferente ao público in loco”, diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Evento disruptivo para marcas

A expectativa é superar os R$ 25 milhões da primeira edição, arrecadados com parceiros, patrocínios e bilheteria em Balneário Camboriú. Bambam revelou que seu cachê vai ultrapassar em duas ou três vezes o seu prêmio do primeiro BBB, que tinha o valor de R$ 500 mil.

Em entrevista para a EXAME, Danielle Vilhena, head da Agência End to End, afirma que as marcas tem interesse no evento, pois tem uma diversidade de audiência.

"O modelo do evento engloba vários públicos – de amantes da luta a curiosos e fãs de personalidades que, pelo formato de desafios entre celebridades, lutadores e ex-lutadores, influenciadores e outras figuras públicas se engajam e consomem o evento também. Esse movimento gera um novo produto de entretenimento e traz novas audiências a serem trabalhadas pelas marcas", destacou.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap, o fato de duas celebridades estarem no evento, as marcas conseguem explorar mais assuntos. “São duas celebridades, cada um com sua audiência, entretenimento puro. As marcas buscam projetos diferentes, assuntos diferentes que fogem do normal. O grande desafio mesmo ao patrocinar eventos assim é extrair o máximo de conexão com todos que assistem ou estejam presentes, vejo como uma ativação totalmente descontraída e leve. A cereja do bolo em um evento desses é trazer uma mensagem positiva, com um assunto maior do que a própria luta, e isto qualquer marca apoia e quer”, destacou.

Onde assistir ao vivo a luta entre Popó e Bambam?

O evento será a partir das 20h30 (de Brasília), com transmissão do Canal Combate e da TV Globo. [/grifar] A luta deverá acontecer depois do Altas Horas, por volta das 23h30 da noite.

Confira o card completo:

• Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam;

• Nego do Borel x MC Gui;

• Emilene Juarez x Fernanda Lacerda;

• Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita;

• Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo;

• Fábio Maldonado x Leo Leleco.

MMA

• Lucas Bomba x Martin Farley;

• Wellington Souza x Hugo Paiva;

• Pedro Oliveira x Max Alves.