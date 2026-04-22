Brasil exportará mais US$ 1 bi no 1º ano por acordo com UE, diz presidente da Apex

Hanover - O acordo entre União Europeia e Mercosul, que entra em vigor em 1º de maio, deverá aumentar as exportações do Brasil para a Europa em US$ 1 bilhão no primeiro ano de vigência, segundo dados da ApexBrasil.

"Se a gente pegar só os 543 produtos que vão ter tarifa zero, a partir do dia primeiro de maio, isso pode render ao Brasil, no próximo ano, 1 bilhão de dólares a mais na nossa exportação", diz Laudemir Müller, em conversa com a EXAME.

O acordo cobre ao todo 9.000 produtos, mas a retirada de impostos de importação será feita de forma escalonada ao longo dos anos.

Os primeiros itens a terem as tarifas reduzidas incluem máquinas de transporte e autopeças, como motores de veículos, bombas para combustíveis e aviões, produtos de couro, itens químicos e alguns produtos alimentícios, como pimenta, farinha de soja e óleo de milho.

'Novo patamar'

Muller avalia que a visita do presidente Lula à Alemanha, entre os dias 19 e 21 de abril, e os acordos firmados entre os dois países mudaram a relação bilateral.

"Estamos diante de um novo momento, onde a gente vai dar um salto no comércio, mas também onde o Brasil tem uma relação noutro patamar com a Alemanha. A Alemanha defendeu e trabalhou muito para que o acordo da União Europeia fosse assinado", disse.

"A minha sensação, nesse segundo dia de feira, é de que o Brasil surpreendeu a Alemanha e a Europa pela nossa indústria. O Brasil é conhecido pelo agronegócio, mas ainda não era tão conhecido pela indústria. E o Brasil está realmente em destaque", afirma.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.