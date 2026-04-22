Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Brasil exportará mais US$ 1 bi no 1º ano por acordo com UE, diz presidente da Apex

Laudemir Muller diz ainda que relações com Alemanha mudaram de patamar após viagem de Lula

Laurindo Müller, presidente da ApexBrasil (Divulgação)

Laurindo Müller, presidente da ApexBrasil (Divulgação)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06h01.

Hanover - O acordo entre União Europeia e Mercosul, que entra em vigor em 1º de maio, deverá aumentar as exportações do Brasil para a Europa em US$ 1 bilhão no primeiro ano de vigência, segundo dados da ApexBrasil.

"Se a gente pegar só os 543 produtos que vão ter tarifa zero, a partir do dia primeiro de maio, isso pode render ao Brasil, no próximo ano, 1 bilhão de dólares a mais na nossa exportação", diz Laudemir Müller, em conversa com a EXAME.

O acordo cobre ao todo 9.000 produtos, mas a retirada de impostos de importação será feita de forma escalonada ao longo dos anos.

Os primeiros itens a terem as tarifas reduzidas incluem máquinas de transporte e autopeças, como motores de veículos, bombas para combustíveis e aviões, produtos de couro, itens químicos e alguns produtos alimentícios, como pimenta, farinha de soja e óleo de milho.

'Novo patamar'

Muller avalia que a visita do presidente Lula à Alemanha, entre os dias 19 e 21 de abril, e os acordos firmados entre os dois países mudaram a relação bilateral.

"Estamos diante de um novo momento, onde a gente vai dar um salto no comércio, mas também onde o Brasil tem uma relação noutro patamar com a Alemanha. A Alemanha defendeu e trabalhou muito para que o acordo da União Europeia fosse assinado", disse.

"A minha sensação, nesse segundo dia de feira, é de que o Brasil surpreendeu a Alemanha e a Europa pela nossa indústria. O Brasil é conhecido pelo agronegócio, mas ainda não era tão conhecido pela indústria. E o Brasil está realmente em destaque", afirma.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:União EuropeiaAcordo UE-MercosulApex

Mais de Mundo

Acordo para cortar impostos entre Brasil e Alemanha deve sair este ano, diz CEO da VW

Trump estende cessar-fogo em conflito com Irã horas antes do fim do prazo

Paquistão pede que EUA e Irã estendam cessar-fogo, previsto para expirar nesta terça-feira

Viagem de JD Vance para negociações de paz com o Irã é suspensa

Mais na Exame

Mundo

Acordo para cortar impostos entre Brasil e Alemanha deve sair este ano, diz CEO da VW

Negócios

Esta clínica cresceu 566% e quase perdeu o controle: o erro silencioso que afunda negócios

Marketing

Final do BBB 26 reúne mais de 30 marcas e mantém força comercial do reality

Ciência

Ozempic, Mounjaro: o que saber antes de começar a tomar remédios para emagrecer