O técnico Cuca comentou pela primeira vez a polêmica envolvendo Neymar e os jovens jogadores do Santos após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense no último sábado, 25, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador confirmou que houve uma cobrança do camisa 10 no vestiário da Vila Belmiro, mas minimizou o episódio e afirmou que situações como essa fazem parte da rotina do futebol.

A discussão ganhou repercussão após a informação de que Neymar teria feito duras cobranças ao meio-campista Gabriel Bontempo e ao zagueiro João Ananias durante e depois da partida, chegando, segundo relatos, a passar do tom com os atletas mais jovens do elenco.

Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre o Universidad Central, da Venezuela, na terça-feira, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, Cuca explicou o ocorrido, mas evitou entrar em detalhes.

"No vestiário temos um ditado que é sagrado. O que acontece teria que morrer no vestiário, mas aqui não. Começa no vestiário e acaba com vocês no mesmo dia. Daqui a pouco vocês sabem outra aí. Mas é, daqui a pouco. Acontece. Cobrei hoje lá. Nós temos deixado o adversário finalizar tanto, tipo de cobrança também, lógico que sem ofender ninguém. Tem que ter para menino, para velho", afirmou a jornalistas.

O treinador destacou que momentos de tensão são naturais em um ambiente competitivo e reforçou que isso não muda sua opinião sobre Neymar.

"Tem momento em que se está destemperado, não fala algo na tua casa assim? A tua família não leva a ferro e fogo, mas sabe que você é uma boa pessoa. Como Neymar é, como todas as pessoas aqui são. São coisas que acontecem, nem quero entrar em detalhes, nem estava perto, mas é passado. Temos que fazer do limão uma limonada e nos unir mais um pouco", afirmou.

Cuca elogia Neymar

Além de minimizar o episódio, Cuca fez elogios ao camisa 10 e revelou uma conversa recente que teve com o jogador sobre os objetivos para o restante da temporada. Segundo o treinador, Neymar demonstrou estar motivado para ajudar o Santos e reafirmou seu compromisso com o clube.

"Neymar é um cara muito fácil de lidar. Uma boa pessoa. Perguntei para ele qual era o anseio dele de agora até o fim do ano. Ele falou que está aqui porque gosta do Santos, de jogar, que é o prazer da vida dele. Ele está bem", disse a repórteres.

Cuca também explicou que a utilização de Neymar e de outros jogadores diante do Universidad Central já fazia parte do planejamento da comissão técnica.

"Era combinado que eles jogariam meio tempo. Eles entraram na segunda parte do jogo, iam entrar de qualquer forma. Fazia parte do planejamento para estarem em boa condição para sábado e terça-feira. Lembram muito, lembro do Ronaldinho em 2012 no Atlético-MG, foi maravilhoso para o Galo e para o Ronaldo. Tem grandes semelhanças, sim", comentou.

Bontempo nega cobrança individual

Um dos jogadores citados na polêmica, Gabriel Bontempo também se pronunciou após a classificação santista e negou que Neymar tenha direcionado críticas específicas a qualquer atleta.

Em entrevista à ESPN, o jovem meio-campista afirmou que o discurso do camisa 10 foi voltado para todo o elenco. "Não aconteceu nada. Neymar não cobrou nenhum jogador específico, foi apenas algo geral."