Por que Neymar é referência para Nico Williams e Lamine Yamal, campeões pela Espanha

A conquista da Copa do Mundo pela Espanha teve um momento inesperado logo após o apito final. Ainda no gramado, Nico Williams fez questão de dedicar o título a Neymar, reforçando uma admiração que o acompanha desde a infância e que também é compartilhada por Lamine Yamal, outro destaque da geração campeã.

Autor da assistência para o gol de Ferran Torres na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, Nico afirmou que esperava que o brasileiro estivesse assistindo à decisão e disse que a conquista também era dedicada ao seu maior ídolo no futebol.

O atacante, porém, não é o único espanhol que coloca Neymar como principal referência. Yamal já fez diversas declarações públicas exaltando o camisa 10 do Santos e costuma apontá-lo como o jogador que mais influenciou seu estilo de jogo.

Nico Williams cresceu tentando repetir os dribles de Neymar

Desde o início da carreira, Nico Williams nunca escondeu a influência exercida pelo brasileiro. O atacante já contou que assistia a vídeos de Neymar antes das partidas para se inspirar nos dribles e na maneira de atacar pelos lados do campo.

A admiração ficou evidente também na conquista da Eurocopa de 2024. Após marcar um dos gols da final contra a Inglaterra, Nico comemorou reproduzindo um dos gestos mais marcantes de Neymar: as mãos abertas ao lado do rosto com a língua para fora.

Em outra entrevista, o espanhol revelou que passou boa parte da infância tentando copiar os lances do brasileiro e que sonhava em repetir o sucesso alcançado por ele no futebol mundial.

Yamal trata Neymar como sua maior inspiração

Se Nico cresceu admirando Neymar, Lamine Yamal vai além e afirma que o brasileiro sempre foi seu maior ídolo. Formado no Barcelona, o jovem espanhol acompanhou de perto a passagem do atacante pelo clube catalão, entre 2013 e 2017, período em que Neymar se consolidou como uma das principais estrelas do futebol mundial.

O jovem espanhol já declarou diversas vezes que assistia aos vídeos do atacante desde criança e que sua forma de jogar foi determinante para moldar seu estilo dentro de campo. Embora reconheça Lionel Messi como o melhor jogador que viu atuar, Yamal afirma que foi Neymar quem mais o encantou.

O atacante também costuma acompanhar a carreira do brasileiro mesmo após seu retorno ao Santos. Em entrevistas recentes, contou que assiste aos jogos do clube paulista sempre que consegue conciliar os horários.

A ligação entre Yamal e Neymar deixou de ser apenas simbólica em 2025. Durante as férias, o espanhol viajou ao Brasil, passou alguns dias na casa do craque em Mangaratiba e compartilhou momentos ao lado do ídolo, incluindo partidas de futevôlei.

Antes da Copa do Mundo, Nico Williams e Lamine Yamal também haviam revelado que gostariam de enfrentar o Brasil no torneio, justamente pela possibilidade de dividir o campo com Neymar.

Agora campeões do mundo, os dois transformaram a admiração construída durante a infância em uma homenagem pública ao jogador que, segundo eles, inspirou uma geração inteira de atacantes espanhóis.