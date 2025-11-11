Perto dos mil gols, Cristiano Ronaldo coloca prazo para aposentadoria

O jogador Cristiano Ronaldo afirmou nesta terça-feira, 11, que deve se aposentar do futebol em “um ou dois anos”. O atacante português, que já marcou mais de 950 gols por clubes e seleção, esclareceu sua recente declaração sobre deixar os gramados “em breve”.

“Em breve para mim significa daqui a 10 anos... Não, estou brincando”, disse, em videoconferência durante uma cúpula global sobre turismo e investimento na Arábia Saudita. “O que eu quero dizer com ‘em breve’ é provavelmente daqui a um ou dois anos.”

O jogador de 40 anos, que estreou profissionalmente pelo Sporting em 2002, disse que pretende encerrar a carreira para passar mais tempo com a família.

Atualmente, ele atua pelo Al-Nassr, clube da Arábia Saudita com o qual renovou contrato até 2027, e ainda sonha disputar a Copa do Mundo de 2026.

Última Copa do Mundo

Ronaldo confirmou que o torneio de 2026, sediado nos Estados Unidos, Canadá e México, será o último de sua carreira. “Definitivamente, sim, porque terei 41 anos”, afirmou.

Ronaldo é o maior artilheiro da história das seleções, com 143 gols por Portugal.

“Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em clubes e na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento”, disse.

O atacante também comentou sobre o futuro do filho, Cristiano Jr., que atua pela seleção portuguesa sub-16. “Como seres humanos, nunca queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas eu desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele”, afirmou.

“Não quero aumentar a pressão, porque o que eu quero é que ele seja feliz. Seja qual for o caminho, estarei aqui para apoiá-lo”, completou Ronaldo.