Além do ChatGPT: as funções 'escondidas' do Claude e Gemini para análise de dados

Uma planilha com milhares de linhas pode esconder respostas que não aparecem em uma leitura rápida.

Claude e Gemini conseguem receber arquivos e trabalhar sobre os dados a partir de comandos em linguagem natural, permitindo desde uma análise inicial até a criação de visualizações e novos documentos.

As funções, porém, são diferentes e variam conforme o plano e o ambiente utilizado.

Claude vai além da planilha

O Claude pode receber arquivos e realizar análises sobre dados brutos, incluindo limpeza, análises estatísticas, gráficos e interpretações dos resultados.

A ferramenta também consegue criar arquivos prontos, como planilhas do Excel, a partir das instruções dadas pelo usuário.

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Isso abre algumas possibilidades menos conhecidas:

Limpar uma base: o usuário pode entregar dados desorganizados e pedir que sejam padronizados antes da análise.

Encontrar padrões: a IA pode procurar tendências, relações e informações que merecem atenção nos dados.

Fazer análises estatísticas: Claude consegue realizar cálculos e apresentar os resultados acompanhados de uma explicação.

Criar gráficos: dados brutos podem virar visualizações que ajudam a identificar comportamentos e diferenças entre grupos.

Montar uma nova planilha: a partir de uma descrição, o Claude pode criar arquivos com fórmulas, várias abas e estruturas para acompanhar indicadores.

Há ainda uma opção voltada diretamente ao Excel: o Claude for Excel, atualmente em beta, permite ler, analisar, modificar e criar planilhas, além de explicar alterações e indicar as células utilizadas na análise.

O recurso é disponibilizado como prévia para determinados planos.

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Gemini transforma planilhas em gráficos

A IA do google, Gemini, também aceita o envio de planilhas, documentos e outros arquivos para responder perguntas e extrair informações.

No aplicativo web, o usuário pode inclusive pedir que a ferramenta crie um gráfico a partir dos dados enviados e depois personalize elementos como tipo e rótulos.

Na prática, isso permite usar o assistente para tarefas como:

Resumir uma base: em vez de percorrer centenas de linhas, o usuário pode pedir uma síntese dos principais resultados.

Comparar períodos: perguntas sobre diferenças entre meses, anos ou grupos podem ser feitas diretamente sobre a planilha.

Procurar tendências: o Gemini pode ajudar a identificar padrões nos dados e transformar a análise em uma resposta mais fácil de interpretar.

Criar visualizações: basta solicitar um gráfico com base na planilha enviada e, depois, pedir alterações no formato apresentado.

Cruzar diferentes arquivos: o Gemini permite adicionar vários arquivos em uma mesma solicitação, o que pode ser útil para comparar conjuntos de dados relacionados.

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