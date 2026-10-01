Além do ChatGPT: as funções 'escondidas' do Claude e Gemini para análise de dados

Claude e Gemini conseguem analisar planilhas e transformar dados em respostas e visualizações (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05h03.
Uma planilha com milhares de linhas pode esconder respostas que não aparecem em uma leitura rápida.
Claude e Gemini conseguem receber arquivos e trabalhar sobre os dados a partir de comandos em linguagem natural, permitindo desde uma análise inicial até a criação de visualizações e novos documentos.
As funções, porém, são diferentes e variam conforme o plano e o ambiente utilizado.
O Claude pode receber arquivos e realizar análises sobre dados brutos, incluindo limpeza, análises estatísticas, gráficos e interpretações dos resultados.
A ferramenta também consegue criar arquivos prontos, como planilhas do Excel, a partir das instruções dadas pelo usuário.
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Isso abre algumas possibilidades menos conhecidas:
Há ainda uma opção voltada diretamente ao Excel: o Claude for Excel, atualmente em beta, permite ler, analisar, modificar e criar planilhas, além de explicar alterações e indicar as células utilizadas na análise.
O recurso é disponibilizado como prévia para determinados planos.
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A IA do google, Gemini, também aceita o envio de planilhas, documentos e outros arquivos para responder perguntas e extrair informações.
No aplicativo web, o usuário pode inclusive pedir que a ferramenta crie um gráfico a partir dos dados enviados e depois personalize elementos como tipo e rótulos.
Na prática, isso permite usar o assistente para tarefas como:
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