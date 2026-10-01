Salário de engenheiro de IA, dados e cibersegurança: quanto o mercado brasileiro paga em 2026

RESUMO | O engenheiro de IA tem o maior salário entre os cargos técnicos de tecnologia no Brasil em 2026, de R$ 19,5 mil a R$ 27,1 mil por mês, segundo a Robert Half. Na mesma pesquisa, cientistas de dados recebem de R$ 14,7 mil a R$ 24,6 mil, e a cibersegurança vai de R$ 6,2 mil para analista júnior a R$ 52,5 mil para CSO. Cargo, senioridade, porte da empresa e tipo de contrato explicam a maior parte da diferença entre os valores.

O engenheiro de inteligência artificial (IA) tem o salário mais alto entre os cargos de tecnologia no Brasil em 2026. Pelo Guia Salarial da Robert Half, a remuneração mensal na função vai de R$ 19,5 mil a R$ 27,1 mil. Profissionais de dados e de cibersegurança aparecem logo atrás, com faixas que passam de R$ 24 mil em posições especializadas e chegam a R$ 52,5 mil na diretoria.

A procura sustenta esses valores. Segundo a consultoria, 44% das empresas brasileiras planejam ampliar as equipes de tecnologia em 2026. Os números abaixo são brutos e mensais, sem bônus, PLR ou benefícios.

Por que IA, dados e cibersegurança pagam mais?

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta IA e big data como as habilidades de crescimento mais rápido até 2030. Redes e cibersegurança vêm em seguida.

No Brasil, falta gente formada para ocupar as vagas. A Brasscom projetou uma demanda média de 159 mil profissionais de tecnologia por ano entre 2021 e 2025, para cerca de 53 mil formandos anuais em cursos da área. A diferença entre oferta e procura empurra os salários para cima, sobretudo em funções que exigem especialização.

Quanto ganha um engenheiro de IA no Brasil?

A Robert Half divide cada cargo em três faixas, por percentil. Para o engenheiro de inteligência artificial, a média nacional em 2026 é:

25º percentil (profissional novo na função): R$ 19.500;

50º percentil (autonomia nas tarefas principais): R$ 25.000;

75º percentil (com especializações e certificações): R$ 27.100.

Cargos vizinhos têm faixas próximas. O especialista em IA e machine learning recebe de R$ 17.950 a R$ 23.550, e o engenheiro de prompt, de R$ 19.050 a R$ 26.100.

O título ainda não tem padrão no mercado. A mesma função aparece em vagas como engenheiro de machine learning, especialista em IA, engenheiro de software com foco em IA ou profissional de MLOps. O ponto em comum é a entrega: o engenheiro de IA integra modelos aos sistemas da empresa, testa e mantém tudo funcionando em produção. Por isso, a vaga costuma pedir experiência prévia em engenharia de software ou ciência de dados.

Quanto ganha um cientista de dados e um engenheiro de dados?

Na Robert Half, o cargo de especialista/cientista de dados vai de R$ 14.700 a R$ 24.600, com mediana de R$ 19.100. Os registros de carteira assinada do Caged, compilados pelo Portal Salário, mostram um valor menor: média em torno de R$ 11 mil mensais para a ocupação.

Para engenheiro de dados, a tabela de referência usada pelo governo federal em contratações de TI aponta R$ 13.500 no nível pleno e R$ 18 mil no sênior. Esse profissional constrói os pipelines que levam dados de diferentes fontes para bancos e data lakes, de onde cientistas de dados e equipes de IA consomem a informação.

Na gestão da área, o gerente de dados recebe de R$ 22.700 a R$ 37.950, segundo a Robert Half.

Quanto ganha um profissional de cibersegurança?

Segurança da informação tem a escada salarial mais detalhada do guia da Robert Half. As faixas mensais de 2026 são:

Analista de segurança júnior: R$ 6.200 a R$ 10.400;

Analista de segurança pleno: R$ 8.500 a R$ 14.300;

Analista de segurança sênior: R$ 11.300 a R$ 19.000;

Pentester: R$ 13.350 a R$ 18.300;

Coordenador de segurança da informação: R$ 18.000 a R$ 24.650;

Gerente de segurança da informação: R$ 22.250 a R$ 37.250;

CSO (Chief Security Officer): R$ 31.300 a R$ 52.500.

O pentester, que simula ataques autorizados para achar falhas antes de criminosos, parte de um patamar acima do analista sênior. Nos cargos de gestão, o salário remunera também gestão de risco, resposta a incidentes, orçamento e relação com a diretoria.

Por que os salários mudam tanto de uma pesquisa para outra?

As bases medem coisas diferentes. A Robert Half calcula as faixas a partir de salários reais de profissionais que a consultoria colocou em empresas, com peso maior de companhias médias e grandes. O Caged registra todas as admissões e desligamentos com carteira assinada no país, incluindo empresas menores e classificações de cargo mais amplas.

A Robert Half mostra quanto pagam as empresas que disputam talento especializado. O Caged mostra a média do emprego formal. Nenhuma das duas substitui a outra.

A cidade também pesa. Em São Paulo, a faixa do gerente de segurança da informação sobe para R$ 23.100 a R$ 38.700, contra R$ 22.250 a R$ 37.250 na média nacional. Segundo a consultoria, os setores que mais contratam em tecnologia são educação, indústria, mercado financeiro, óleo e gás e startups.

O que aumenta o salário em IA, dados e segurança?

Certificação e especialização têm efeito direto na proposta, visto que 48% dos gestores de contratação em tecnologia no Brasil aceitam pagar mais a candidatos com esses diferenciais, segundo a Robert Half. As competências mais citadas pela consultoria são segurança da informação e gestão de riscos, desenvolvimento de software, nuvem e desenvolvimento com IA generativa.

Na seleção, pesa mais quem prova resultado. Um portfólio com um sistema de IA rodando em produção, um pipeline de dados documentado ou um laboratório de resposta a incidentes diz mais ao recrutador do que um certificado sozinho.

Como comparar uma proposta CLT e PJ?

O valor mensal anunciado não basta para comparar duas ofertas. O cálculo mais seguro usa o total anual de cada uma:

Some o ganho anual da CLT: 12 salários, 13º e o terço constitucional de férias. Uma proposta de R$ 15 mil mensais soma R$ 200 mil brutos por ano, antes do FGTS de 8%;

Acrescente os benefícios: plano de saúde, vale-refeição, PLR, bônus e verba para cursos entram na conta da CLT;

Desconte os custos do PJ: impostos da empresa, contador, contribuição ao INSS, plano de saúde próprio e uma reserva para férias e meses sem contrato;

Compare os dois totais líquidos: só nessa etapa dá para saber se o valor mais alto do PJ compensa a perda de direitos trabalhistas.

Vagas remotas para empresas estrangeiras pagam em dólar ou euro e podem superar as faixas brasileiras, mas em geral contratam como prestador de serviço. Antes de aceitar, o candidato precisa confirmar quem arca com impostos e taxas de câmbio, se o contrato prevê férias e seguro-saúde, como funciona a rescisão e se o horário exige disponibilidade no fuso da empresa. O valor convertido para reais muda com o câmbio, e a comparação feita no dia da entrevista não se mantém ao longo do ano.