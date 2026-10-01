Emprego e PMI dos EUA, falas do Fed e Datafolha: o que move os mercados

Setembro terminou com o Ibovespa em alta de 5,03%, mas outubro começa com uma agenda capaz de testar a força desse movimento.

Entre dados de emprego e atividade nos Estados Unidos, discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e uma nova rodada de pesquisas eleitorais no Brasil, o mercado terá vários pontos de atenção nesta quinta-feira, 1º.

O que acompanhar

O destaque da agenda econômica está nos Estados Unidos. Às 9h30 (horário de Brasília), saem os pedidos semanais de seguro-desemprego, referentes à semana encerrada em 25 de setembro. Na semana anterior, foram 197 mil pedidos.

Às 11h, será divulgado o PMI industrial do ISM de setembro, depois de o indicador ter marcado 54,6 pontos em agosto.

Os números americanos ganham importância depois de o PCE, principal indicador de inflação acompanhado pelo Fed, ter avançado 0,3% em agosto, em linha com as expectativas. Em 12 meses, o índice acumulou alta de 3,4%, abaixo da projeção de 3,7%.

Além dos indicadores, o mercado terá uma agenda cheia de dirigentes do Banco Central dos EUA. Às 10h05, falam Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond; Susan Collins, do Fed de Boston; e Jeffrey Schmid, do Fed de Kansas City. John Williams, do Fed de Nova York, participa de um evento às 16h30, enquanto Lorie Logan, do Fed de Dallas, fala às 19h45.

As declarações serão acompanhadas em busca de indicações sobre a leitura dos dirigentes para inflação, atividade e mercado de trabalho e sobre os próximos passos da política monetária americana.

Por aqui, o dia começa com a divulgação do Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV, às 8h. O indicador marcou 91,1 pontos em agosto.

Às 10h, a S&P Global divulga o PMI industrial brasileiro de setembro. Em agosto, o índice ficou em 46,3 pontos, abaixo dos 50 pontos que, na metodologia do indicador, separam expansão de contração da atividade.

Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de NTN-F e LTN, em mais um ponto de atenção para o mercado de juros.

Na Europa, os investidores acompanham os PMIs industriais finais de França, Alemanha, zona do euro e Reino Unido, divulgados pela manhã. Na zona do euro, também sai a taxa de desemprego de agosto. Em julho, o indicador estava em 6,4%.

Quatro dias para a eleição

No ambiente doméstico, a política ganha espaço com a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha para a Presidência da República. Também serão divulgados levantamentos para governos e Senado em Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Às 21h30, a TV Globo realiza o último debate presidencial antes da eleição. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que o presidente não participará do encontro. Estão confirmadas as presenças de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema.

Lula participará, no mesmo período, de uma entrevista ao podcast Flow, marcada para 20h45.

A política já vinha fazendo parte do pano de fundo dos negócios. Na quarta-feira, o Ibovespa subiu 1,37% e encerrou setembro aos 186.340 pontos, acumulando alta de 5,03% no mês. O dólar comercial caiu 0,81%, para R$ 5,17.

No exterior, o petróleo segue como outro ponto de atenção. O Brent subiu 0,92% na quarta-feira, para US$ 103,53, enquanto o WTI avançou 1,16%, para US$ 90,42, em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã envolvendo o Estreito de Ormuz.