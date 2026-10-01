Preço dos imóveis sobe 5,5% em um ano; em Vitória, alta chega a quase 12%

RESUMO ＋ O mercado imobiliário residencial brasileiro acelerou em setembro, com alta de 0,58% no mês e valorização de 5,51% nos últimos 12 meses, segundo o Índice FipeZAP. O avanço ficou acima da inflação, e Vitória (ES) liderou o ranking entre as capitais, com alta de 11,93% em um ano e preço médio de R$ 15.905 por metro quadrado.

O mercado imobiliário residencial brasileiro voltou a acelerar em setembro. O Índice FipeZAP de Venda Residencial registrou alta de 0,58% no mês, acima do avanço de 0,53% observado em agosto, e encerrou os últimos 12 meses com valorização de 5,51%.

O movimento superou a inflação no período. A alta dos preços dos imóveis ficou acima do IPCA, que acumulou 4,45%, e do IGP-M, com variação de 3,34%, segundo o levantamento.

A valorização foi disseminada pelo país: 46 das 56 cidades monitoradas pelo FipeZAP tiveram aumento nos preços em setembro, incluindo 19 das 22 capitais analisadas.

No acumulado de 2026 até setembro, os preços residenciais subiram 4,04%, também acima da inflação acumulada no período, de 3,83%.

Entre as capitais, o destaque do índice foi novamente Vitória, no Espírito Santo. A cidade acumulou alta de 11,93% nos últimos 12 meses, a maior valorização entre as capitais monitoradas.

A capital capixaba também manteve a liderança no ranking de preços. O metro quadrado residencial chegou a R$ 15.905 em setembro, o maior valor entre as 56 cidades analisadas.

No acumulado de 2026, Vitória registra valorização de 12,04%, enquanto o mercado residencial brasileiro avançou 4,04%.

A trajetória de alta vem de um ciclo mais longo. Segundo o histórico do FipeZAP, a cidade registrou valorização de 19,86% em 2021, 23,23% em 2022, 12,51% em 2024 e 15,13% em 2025.

Para Eduardo Schwartz Borges, diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, um dos fatores que explicam o desempenho é a limitação de oferta.

“Os terrenos vão acabando, e aquilo que vai ficando escasso, com mais demanda de morador pré-existente, vai ficando mais caro”, afirma.

Vitória é a menor capital do país em território, o que reduz a disponibilidade de áreas para novos empreendimentos. Segundo Borges, essa característica aumenta a disputa por terrenos e ajuda a sustentar os preços.

Outro ponto é a diferença em relação aos municípios vizinhos. Vila Velha, por exemplo, possui maior disponibilidade de áreas e chega a lançar mais empreendimentos do que a capital. “Vila Velha chega a lançar mais que o dobro de empreendimentos do que Vitória”, diz.

Segundo o especialista, o Espírito Santo também passa por um momento econômico favorável, impulsionado por atividades como comércio internacional, expansão das áreas portuárias e valorização do café no mercado externo.

Outro fator é a chegada de novos moradores. “É muito nítido para os capixabas a chegada de muita gente de fora vindo morar aqui. Isso não acontecia há algumas décadas”, afirma Borges.

O movimento, segundo ele, está relacionado à busca por qualidade de vida, trabalho remoto e percepção de segurança pública em comparação com grandes centros urbanos.

Alta moderada em SP

Apesar de não liderar a valorização, São Paulo continua entre os mercados residenciais mais caros do país.

O preço médio anunciado na capital paulista chegou a R$ 12.206 por metro quadrado em setembro, o terceiro maior valor entre as capitais, atrás de Vitória e Florianópolis, que registrou R$ 13.607/m².

No mês, os preços em São Paulo avançaram 0,52%. No acumulado de 2026, a alta chegou a 2,60%, enquanto nos últimos 12 meses o avanço foi de 3,64%.

Entre as capitais, os maiores preços médios por metro quadrado foram:

Vitória (ES): R$ 15.905/m²

Florianópolis (SC): R$ 13.607/m²

São Paulo (SP): R$ 12.206/m²

Curitiba (PR): R$ 11.766/m²

Rio de Janeiro (RJ): R$ 11.302/m²

No ranking que considera todas as cidades monitoradas, além das capitais, Balneário Camboriú (SC) aparece com R$ 15.369/m² e Itapema (SC), com R$ 15.340/m².

Imóveis de um dormitório lideram valorização

A valorização também variou conforme o tipo de imóvel. Nos últimos 12 meses, unidades de um dormitório registraram alta de 7,48%, acima da média geral do índice, de 5,51%.

Os imóveis de dois dormitórios tiveram valorização de 5,40%, enquanto unidades de quatro ou mais dormitórios avançaram 5,19%. Já os apartamentos de três dormitórios registraram a menor alta, de 3,87%.

Segundo Mariangela Silva, economista do Grupo OLX, a performance dos imóveis compactos está relacionada ao perfil de demanda.

“Unidades compactas costumam atender públicos diversos, desde pessoas que moram sozinhas e casais sem filhos até investidores interessados em imóveis com tíquete total potencialmente menor e possibilidade de geração de renda por locação”, afirma.

Em setembro, os apartamentos de um dormitório também apresentaram o maior preço médio por metro quadrado, de R$ 12.260/m². As unidades de dois dormitórios tiveram o menor valor médio, de R$ 8.989/m².

Alta acima da inflação não conta toda a história

O avanço dos preços residenciais acima dos índices de inflação indica uma valorização real dos imóveis anunciados, mas não significa que a compra tenha ficado automaticamente mais acessível ou mais difícil para todos os consumidores.

A decisão de compra depende de outros fatores, como evolução da renda das famílias, disponibilidade de crédito imobiliário, custo do financiamento e condições oferecidas pelos bancos.

Segundo Mariangela Silva, o comportamento do mercado precisa ser analisado considerando as diferenças entre cada região. “O mercado imobiliário é altamente heterogêneo. Embora o preço médio nacional tenha fechado setembro em R$ 10.015/m², as taxas e o ritmo de valorização variam de acordo com a localidade”, afirma.

Em setembro, o preço médio residencial considerando as 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP ficou em R$ 10.015 por metro quadrado.