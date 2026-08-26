Craque da Inglaterra é acusado de direção perigosa e posse de 'gás do riso'

Raheem Sterling terá de responder na Justiça por acusações relacionadas a um acidente de trânsito ocorrido na Inglaterra. O atacante de 31 anos, que está sem clube desde que deixou o Feyenoord, foi acusado de direção perigosa e posse de óxido nitroso, conhecido popularmente como "gás do riso".

Segundo a polícia local, o caso aconteceu em 28 de maio e envolveu um veículo. O carro de luxo conduzido pelo jogador se envolveu em uma colisão, mas nenhum outro automóvel participou do acidente e não houve registro de feridos.

Sterling deverá comparecer a uma audiência judicial em 15 de setembro para responder pelas acusações.

Carreira marcada por títulos na Inglaterra

Apesar do momento conturbado fora dos campos, Sterling construiu uma carreira de destaque no futebol inglês. Nascido em Kingston, na Jamaica, o atacante começou nas categorias de base do Queens Park Rangers antes de chegar ao Liverpool, clube pelo qual fez sua estreia profissional.

Em 2015, Sterling foi contratado pelo Manchester City e viveu seu período mais vitorioso. Durante a passagem pelo clube, conquistou quatro títulos da Premier League, cinco Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra.

Depois de sete temporadas no City, o atacante se transferiu para o Chelsea em 2022. Sem conseguir manter o mesmo espaço no elenco londrino, acabou emprestado ao Arsenal na temporada 2024/25.

Passagem pela seleção inglesa

Sterling também foi um dos principais nomes da Inglaterra durante parte da última década. Pela seleção, disputou 82 partidas e marcou 20 gols.

O atacante participou da campanha inglesa na Copa do Mundo de 2018, quando a equipe chegou às semifinais, e também esteve no grupo que alcançou a final da Eurocopa de 2020.

Depois de deixar o futebol inglês, Sterling teve uma experiência curta fora do país. O atacante assinou com o Feyenoord, da Holanda, em um contrato válido até o fim da temporada.

A passagem pelo clube holandês terminou recentemente, deixando Sterling livre no mercado em busca de um novo destino.