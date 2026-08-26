Do futebol paraibano ao topo: Tiquinho Soares retorna ao Botafogo

Tiquinho Soares está de volta ao Botafogo. Aos 35 anos, o atacante assinou contrato até o fim de 2026 e retorna ao clube que marcou a fase mais vitoriosa de sua carreira. Livre no mercado após deixar o Mirassol e conseguir na Justiça a rescisão com o Santos, o centroavante desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira e já acompanhou das arquibancadas do Nilton Santos a derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR.

O retorno acontece em condições bem diferentes da primeira passagem. Tiquinho terá uma redução salarial superior a 80% em relação ao que recebia quando deixou o Botafogo em janeiro de 2025. O novo vínculo prevê vencimentos entre R$ 100 mil e R$ 200 mil, além de uma cláusula de renovação automática por mais seis meses caso o atacante marque sete gols até o fim da temporada, segundo o ge.

De Souza para o topo do futebol

Natural de Souza, no interior da Paraíba, Tiquinho começou a jogar futebol em um projeto de bairro. O apelido surgiu ainda na infância, quando era franzino e estava longe de ter o porte físico que se tornaria uma de suas principais características em campo.

Aos 19 anos, teve uma passagem pelo América-RN, mas ainda precisou percorrer um longo caminho até se estabelecer no futebol profissional. Depois de defender clubes como CSP, Treze, Veranópolis, Pelotas e Cerâmica, encontrou em Portugal a oportunidade que mudaria sua trajetória.

No Nacional da Madeira, começou a chamar atenção no futebol europeu. Depois, passou por Vitória de Guimarães e Porto, onde viveu alguns dos melhores momentos da carreira. Com os Dragões, marcou mais de 60 gols e conquistou cinco títulos, incluindo dois Campeonatos Portugueses.

O reencontro com o Botafogo

Foi no Botafogo, porém, que Tiquinho atingiu o auge de sua relação com um clube. Contratado em 2022, o atacante rapidamente se tornou uma das referências do time e teve sua melhor temporada individual em 2023, quando marcou 29 gols e distribuiu sete assistências em 54 partidas.

Ao todo, foram 44 gols em 141 jogos pelo Alvinegro. Mais importantes do que os números, ficaram os títulos conquistados em 2024: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, os dois troféus mais importantes de sua carreira.

Agora, o reencontro tem um significado especial. Depois de uma passagem pelo Santos marcada por problemas financeiros e uma saída antecipada do Mirassol, Tiquinho retorna ao clube em que viveu seu melhor momento.

A negociação também envolveu a renegociação de uma dívida que o atacante tinha com a SAF do Botafogo, em condições consideradas favoráveis para o clube.